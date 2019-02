Min Mening: Godt og skidt fra Østen

"I østen stiger solen op" er sød og dejlig, når den på Weyses melodi synges af en flok børn til morgensang, og den er et stykke storslået programmusik, når et voksent kor leverer stemmerne i Niels W. Gades Elverskud.

Ikke bare solen, mange andre fantastiske ting kommer østfra. Kunst, litteratur, videnskab - al verdens herligheder. Dog ikke mennesker. Ifølge DF er al ikke-vestlig indvandring en kolossal byrde for vores velfærdssamfund. Det må vi jo have gjort noget ved. Men der burde være andre muligheder end at bortvise østfra-kommende ved vildsvinehegnet.

"Jeg er inderligt imod, at man begynder at gøre bestemte udvalgte grupper op i penge. Det strider mod mit menneskesyn", siger Birthe Rønn Hornbech, der aldrig forsømmer en mulighed for at gøre sit parti opmærksom på, at det ikke med alle midler skal tækkes DF.

Det samme måtte en besindig socialdemokrat godt hviske i øret på sine partifæller i Folketinget.

"Muslimer kan ikke integreres i de vestlige samfund", læser vi gang på gang i herværende avis, når DF's tilhængere sprutter.

Dog ved jo alle, at det ikke er sandt. Vist er der flygtninge og indvandrere, der befinder sig hinsides dansk pædagogisk rækkevidde, og det er en stor skam. Dejligt, hvis man kunne få dem lempet hen, hvor peberet gror. Men vi kender også alle sammen søde, flittige, dansktalende folk, der har skabt sig et godt arbejdsliv sammen med alle os, der var her i forvejen. Hvorfor skal de dog nedgøres i det uendelige?

Når DF's ledere taler om at forbyde "al ikke-vestlig indvandring" tager de hele bunken med. Selv de kristne, skønt kristendom er så vigtig for partiet.

"Når flygtninge og indvandrere kommer til Danmark, skal kristendommen være det første, de møder", siger Marie Krarup.

Tro nu ikke, at jeg er tryg ved alt det, der kommer fra Østen. Der sker for eksempel mærkelige ting på min nye telefon. På ture rundt i landet runder man af og til en butik eller to, og næppe er jeg trådt ud af forretningen, før en tekst dukker op på min skærm: "Hjælp dine venner ved at fortælle dem, hvordan det var at handle hos MENY i Måløv."

Jamen, jeg var der i fem minutter og kommer der formentlig aldrig igen. Hvor har de mit nummer fra? Jeg betalte godt nok med mit Visakort. Giver det automatisk adgang til mit telefonnummer?

En anden sær ting er, at beskeden ligger der i få sekunder og kan derefter ikke ses på mail eller sms. Det samme sker indimellem, når jeg handler i mine dagligforretninger her i Rudkøbing. Jeg får også flere gange ugentligt en sms, hvor der står UNKNOWN_SENDER. Uden emne og uden tekst. Jeg har aldrig været ude for fænomenerne før, og en tanke er slået ned i mig: Er det fordi, min telefon er en Huawei? Sidder der en flok kinesiske luskebukse og lurer mit mindste skridt af? Hvorfor? Må jeg så bede om nogen væsner i menneskeskikkelse. Gerne østfra.