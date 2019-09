Min Mening: Fugle og fattige skal også spise

Rev vi marken let, det er gammel ret, Fuglen og den fattige skal også være mæt.

Disse par linjer fra "Marken er mejet, og kornet er høstet" synges i mig, så snart nogen bare nævner ordet høst. Jeg er vokset op på et lille husmandssted på Sjælland. Og da sang vi den altid til høstgildet.

Selvfølgelig har jeg som barn ikke helt forstået ordene; for teksten er sunget ind i mig, lang tid før jeg forstod ret meget mere end den stemning, der omgav ordene. Men stemningen til festen, når kornet var i hus, husker jeg som værende utrolig varm og lattermild - ét stort syngende fællesskab.

Men det der med at rive marken let, var jeg ikke helt med på. Først langt senere gik det indlysende sande og rigtige i de to linjer op for mig. Det er jo klart, at vi skal dele med hinanden, tænkte jeg. En så enkel og solidarisk indstilling til tilværelsen må alle da kunne fatte og fuldt ud gå ind for. Men det er jeg til gengæld ikke længere sikker på, at alle hverken kan eller gør. Det var til høstfesten i Magleby Kirke og alle de gamle sange, vi sang i forsamlingshuset her forleden, der satte gang i disse tanker om solidaritet og storsind.

Nu for eksempel den nye regerings udmelding om flere penge til de aller fattigste børnefamilier. Set fra alle sider er det positivt - og helt i sangens ånd: Når de fattigste får flere penge, får de et større privatforbrug. (Og når det private forbrug stiger, stiger de private investeringer). Så det er altså ikke kun en økonomisk ansvarlig politik, der føres ud i livet, det er også en solidarisk og menneskelig handling. Den fattige skal også være mæt.

Men hvad med fuglen, hvorfor skal den være mæt? Jeg tror, det er så enkelt, at hvis fuglen ikke er mæt, sulter vi andre også. At hvis naturen bringes i uorden og udsultes, enten fordi vi mennesker levner den vilde verden mindre og mindre plads, eller fordi vi direkte ødelægger den, så kommer vores liv også i uorden. Så bliver vi også ukontrollable og uforudsigelige - og kommer ud af balance.

Den gamle ret, som sangen omtaler, kan vel bedst forstås som en universel og urgammel lov og orden - vi skal rive marken let. Vi skal ikke være grådige og egoistisk rage til os. Vi skal derimod sørge for, at der er rigeligt med føde til bierne og sommerfuglene, at skovene gror naturligt - og alt sådan noget. Vi ved det jo godt. Og vi har vidst det længe. Vel altid.

Litteraturprofessor Erik A. Nielsen siger et sted, hvor han taler om Sophia, visdommens gudinde, at det er den store visdoms bestræbelse, at bringe sit væsen i orden i forhold til den kosmiske orden. Det er det samme, der vidunderlig enkelt bliver sagt i "Marken er mejet, og kornet er høstet": Fuglen og den fattige skal også være mæt.