Min Mening: Frivilligt arbejde beriger os alle

Ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejde har 39 procent af danskerne deltaget i frivilligt arbejde det seneste år, og 63 procent har været frivillige på et tidspunkt.

Der er særligt tre grunde de frivillige angiver som motivation for at udføre frivilligt arbejde: De vil hjælpe andre og gøre en forskel, det er sjovt, og det giver socialt netværk og fællesskab. Vi har behov for at udføre noget meningsfuldt og gøre en forskel for andre, men vi vil også have det sjovt og være en del af et fællesskab.

Vores engagement og interesse for frivilligt arbejde vil typisk ændre sig gennem livet. Da jeg var helt ung var jeg i nogle år frivillig i Mellemfolkeligt Samvirke både i Afrika og i Danmark. Da jeg fik hus og børn var jeg aktiv i beboerforening og skolens forældrebestyrelse. Senere var jeg lokal indsamlingsleder for Røde Kors' årlige indsamling, medlem af Kulturelt Samråd og frivillig læseguide.

De frivillige aktiviteter, vi engagerer os i, afspejler ofte vores aktuelle livssituation og interesser. I Danmark har vi en stærk foreningstradition både indenfor idræt, kultur og folkeoplysende aktiviteter. Foreningerne er ofte lokalt forankret og giver mening og fællesskab til vores nærmiljøer.

Det sidste trekvarte år er frivillighed for mig også blevet mit job. Som læseguidekoordinator hos Læseforeningen samarbejder jeg med ældreforvaltningen i Odense Kommune og understøtter de frivillige læseguider, der læser med ældre borgere for at afhjælpe ensomhed.

Som projektkoordinator i Hold Danmark Rent er en af mine opgaver at facilitere samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og foreninger i konceptet Ren Natur, der øger folks bevidsthed om henkastet affald i naturen og arrangerer affaldsindsamlinger over hele landet i sommerhalvåret.

Nogle vil måske synes, at det er kommunens og de fagprofessionelles opgaver, de frivillige løfter. Men det er vigtigt at se de frivillige foreninger som et supplement. De frivillige er engagerede borgere, der tager et medansvar for deres medmennesker og for deres nærmiljø.

Inge på 90, der ser så dårligt, at hun ikke selv kan læse, og Preben, der er så dement, at han ikke kan huske, om han bruger sukker i kaffen, har begge stor glæde af læseguidens højtlæsning og samtalen om oplevelsen af litteraturen.

De frivillige, der rydder henkastet affald op, spreder tryghed og glæde ved et rent miljø for mennesker og dyr.

Vi får det samfund, vi ønsker os ved selv at bidrage og tage et ansvar. Så kan kommunen og staten, som jo også er os alle sammen, bruge kræfter og ressourcer på noget andet end at forebygge ensomhed og rydde op efter os.