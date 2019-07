Min Mening: Ferie-modus

Her en god bid inde i min ferie er tempoet dejligt langsomt. Jeg har tid til at fordybe mig i en bog, i en samtale eller nørde med en unyttig, men frydefuld interesse. Som for eksempel at genopfriske blomsternavnene på strandengen.

Det pirrer et særligt center i min hjerne, som frydes over ord, der smager vidunderligt på tungen. Hjorterod, harekløver, bakkenellike, musevikke, cikorie, røllike, blåklokke, dueurt, gederams, perikum, krageklo og gul snerre, der også kaldes 'Frejas Urt' eller 'Jomfru Marias Sengehalm'. De krydrede, sødlige dufte, de udsender, kan gøre mig helt beruset af lykke, når jeg krydser strandengen på vej op til morgenkaffen efter mit havbad.

I år har der været virkelig mange valmuer, hvedemarker helt røde af blomster og enkelte klynger af min yndlingsblomst, kornblomsten med de blåeste blå kronblade. Heldigvis lader man flere steder grøftekanterne gro, så de vilde planter kan få lov at blomstre og smide frø. Til glæde for både insekter og mennesker.

På Radio24syv hørte jeg én citere en ældre dame: det hedder past og future, men present hedder sådan, fordi det er a present, en gave. Og ja, det er virkelig en gave at kunne være i nuet. At være tilstede med sine sanser og tillade sig at lade alle parader falde, ikke tænke på i går eller i morgen eller senere, om lidt. Selvforglemmende, sansende, opmærksom, åben. Det er også det, der kendetegner det at være i flow. En tilstand hvor arbejdet eller legen kører af sig selv, man er opmærksom, vågen og aktiv, det perfekte sted mellem anspændt og afspændt, tilpas udfordret. Oplevelse af meningsfylde.

Taknemmelighed over at være til, over naturen og over de mennesker der er i mit liv. Ja, sådan en sommermorgen kan man blive helt rørstrømsk på kanten til det religiøse eller spirituelle. Jeg som ellers til daglig er så prosaisk og verdslig.

Lige nu læser jeg Hanne Højgaard Viemoses "HHV, Frshwn". Det er den første roman, jeg læser af hende, men nu vil jeg sluge alt hun har skrevet. Hun skriver vild, sanselig prosa, der minder om Kamilla Hega Holst, Karen Fastrup, Christina Hagen og Iben Mondrup, når de er bedst. Intense, kropslige, grænsebrydende. De kan formidle fortættede følelser og sanseindtryk, så man kan mærke hvor kropslig en oplevelse skrift og læsning er.

Om lidt går turen til havnen efter fisk. Måske en dukkert senere, og hvis vi er heldige, ser vi igen marsvinet med sin unge fouragere tæt på kysten. De små hvalers spidse rygfinner bryder vandet i synkrone glidende bevægelser, så tæt på at man næsten kan røre dem. Forestille sig følelsen af den glatte kølige hud.

Jeg tilføjer lidt til min bucketliste, ting jeg skal nå, inden jeg dør: opleve et svensk krebsegilde, bestige tårnet i Vor Frelser Kirke, ro havkajak, køre på glatbane, skrive en roman, med tog gennem Schweiz, lære flere blomsternavne...