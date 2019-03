Min Mening: Fællesskabets frie fald

De seneste årtier har foreningsidrætten lidt store nederlag. Min egen sport, håndbold, er alene gået fra cirka 130.000 medlemmer i 2006 til 105.000 medlemmer i 2017. Det er et fald på knap 20 procent, og håndbold står slet ikke alene. Danmarks største sportsgren, fodbold, oplever også svigtende medlemstal over hele Danmark, men hvad er det, der gør, at flere og flere lægger de store holdidrætsgrene på hylden, og hvad finder de på i stedet? For det siger sig selv, at befolkningstallet ikke er faldet, så den samme målgruppe må lave noget andet.

Billedet er relativt entydigt og klart. Flere og flere børn, unge og voksne bevæger sig væk fra fællesskaberne i holdidræt og over mod de individuelle aktiviteter. De helt store vindere lige pt. er ironisk nok to elementer, som på mange måder ligger langt fra hinanden, nemlig fitness og e-sport. Men de to aktiviteter har én meget væsentlig del til fælles. De kan dyrkes, når det passer ind i vores stramme program. Både børn og voksnes hverdag er blevet mere travl, og det siger sig selv, at når børn, efter den nye folkeskolereform trådte i kraft, skal gå i skole til klokken 15-16 hver dag, så er der ikke lang tid til klokken 18, og aftensmaden står på bordet. Hvis der så også skal laves lidt lektier, så er det for presset og usmidigt at skulle nå til håndboldtræning. Computeren derimod forlanger ikke, at du skal være der på et bestemt tidspunkt, ligesom den heller ikke stiller krav til, at du nødvendigvis skal gøre dig umage, træne og have ansvar for fællesskabet. Nej, den er på mange måder et frirum, hvor ungerne kan flygte fra karakterræs, krav og fokus.

På samme måde giver fitness fleksibilitet og frirum for især voksne, men også en større del af unge, ligesom det også går hånd i hånd med det voksende fokus på sundhedsidealet, økologi og bæredygtighed. Paradoksalt nok nogle af de værdier, som man ikke forbinder med computerspil og skærmtid. Alligevel er det ofte de fortravlede økoforældre, som placerer deres barn med en iPad i sofaen, når der skal laves sund og bæredygtig kost, eller det selvsamme barn der bliver slæbt med i fitness, så mor kan være sund, mens lille Viggo ikke forstyrrer nogen, når han sidder og spiller Heartstone eller Fifa på mors iPhone X.

Én af de få foreningsidrætsgrene, der har knækket kurven, er gymnastik. Her er det især pigerne, som har forladt håndbold- og fodboldbanerne til fordel for springgraven eller rytmegulvet. Jeg tør ikke give et bud på, hvorfor gymnastikken er lykkedes, men jeg kan kun klappe i mine hænder over, at flere og flere børn får trænet deres motoriske og fysiske færdigheder, samtidig med de oplever et fællesskab på tværs af køn og alder. Det eneste, der er trist, er, at det ligner, at holdsportens idrætsgrene stjæler fra hinanden. Kunne de ikke nappe gamerne i stedet?

For netop dette fællesskab, synes jeg, er så ærgerligt, at flere og flere misser. Jeg er et barn af holdsport, og det har givet mig helt enormt meget. At vinde har været fantastisk, at tabe har gjort ondt, men vigtigst af alt har jeg delt begge elementer med gode holdkammerater og har knyttet venskaber for livet gennem sejre og nederlag. Mine sociale og empatiske evner er blevet trænet og sat på prøve, og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg er blevet et bedre og mere rummeligt menneske af disse erfaringer. Jeg håber, at holdsporten og fællesskabet igen knækker kurven og igen kan være konkurrencedygtige overfor de mere individuelle idrætsgrene.