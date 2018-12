Min Mening: Fællesskabet er vejen i Brexit-tider

På Dronning Victorias tid (1819-1901) beherskede den engelske militærflåde verdenshavene - England var dengang en global stormagt.

Det er en fortælling, mange englændere ikke kan glemme, selv om England nu ikke længere hersker over noget som helst, men er blevet slave af sin egen ængstelighed, nationalisme og brovtende arrogance, som én så bidende skarpt formulerede Englands nedtur - med Brexit som et foreløbigt lavpunkt.

Denne fortælling om en fortidig magtposition spiller stadig en rolle for englænderne, kan man se på de "argumenter", tilhængerne af Brexit benyttede (Make England great again). Vi ser den samme fortælling i USA - de vil være nummer et. Hvor tåbeligt kan det blive?

Det er det specielle ved fortællinger, at de er med til at skrue vores sociale virkelighed sammen og påvirker den måde, vi forstår og handler i verden på. Det er der sådan set ikke noget nyt eller overraskende i. Det er heller ikke mærkeligt, at fortællingerne bærer præg af den tid, hvori de er opstået. Det mærkelige er, hvis fortællingerne ikke følger med tiden, men bliver fortalt, som om intet var hændt. Som om tiden ikke går. Hverken englænderne, amerikanerne eller danskerne har brug for fortællinger, der er ude af trit med virkeligheden. Vi har brug for en nutidig fortælling, der kan skabe en følelse af et universelt fællesskab, en fortælling, der bygger på samarbejde, ikke på isolation, lukkede grænser, og hvad har vi. Derfor er det så dejligt, at der er seriøst fokus på alle former for fællesskaber for tiden.

For mig at se er fællesskaber positive, når og hvis man er sammen om noget, ikke hvis man kun er imod noget. En smart måde at skabe et negativt fællesskab på er at definere en fælles fjende og udnytte den angst, det giver. Fjenden kan være hvad som helst og hvem som helst: EU, USA, de rige, de fattige, muslimer, de kristne.

Listen er lang, men fællesskabet eksisterer kun så længe fjenden findes. Derimod vokser de positive fællesskaber i styrke og varme, jo længere man arbejder sammen om et fælles projekt: Fred. Bæredygtighed. Demokrati. En bedre verden. Listen er lang, og fællesskabet ophører ikke, hvis man skulle nå i mål, for en del af målet er netop: Fællesskab.

Med Gandhis kloge ord in mente: "Der findes ingen vej til fred, fred er vejen", kan jeg sige: Der findes ingen vej til fælleskabet, fællesskabet er vejen.

En økonom, jeg kender, havde fået kontakt til en ret ukendt stamme og spurgte én, hvad der fik ham til at handle og gøre det, han gjorde. Jeg tænker altid på, svarede han, hvad de andre har mest gavn af, at jeg laver.