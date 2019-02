Min Mening: Et tredje valg om EU's indflydelse

To måneders øremærket barsel til begge forældre og fem årlige omsorgsdage til det arbejdende folk i EU. Det er forhandlere fra EU-parlamentet og EU's medlemslande blevet enige om.

Omsorgsdagene kan bruges til både barnets første sygedag og til at passe andre familiemedlemmer, som er aldrende eller alvorligt syge. Og de to måneders barsel til mor og far er ikke tvang. De er blot øremærkede. Så hvis faren i en familie ikke tager de to måneders forældreorlov, kan moren til barnet ikke bare overtage de to måneders orlov. Så bortfalder de.

Aftalen om såvel barsel som omsorgsdage er foreløbig - endnu mangler aftalen at blive formelt godkendt begge steder. Der sigtes dog mod, at de nye regler skal træde i kraft inden for tre år.

Siden offentliggørelsen af den foreløbige aftale i forrige uge har diskussionen især handlet om for og imod tvungen fædreorlov. Helt overordnet er det godt, at nogen arbejder for mere ligestilling mellem kønnene, og jeg mener bestemt, det er godt, at fædre tager orlov. Omvendt går jeg ret massivt ind for, at den enkelte familie selv skal have lov til at bestemme, hvad der passer dem bedst. Og jeg er stærkt bekymret for, om de nye regler ikke blot kommer til at betyde mindre samlet barselsorlov til ugunst for de danske børn.

Men egentlig er for og imod fædreorlov slet ikke det mest relevante i denne sag. Det er til gengæld, hvad EU egentlig skal blande sig i. Og jeg undrer mig over, hvorfor EU skal blande sig i Danmarks ret til at indrette deres barselsbehov efter borgernes ønsker.

Den 26. maj er der valg til EU-parlamentet. Et valg, hvor vi danskere hvert femte år får lov til at stemme om, hvilke danske politikere, der skal besidde Danmarks 14 pladser ud af i alt 705 pladser i parlamentet. Derudover har vi ulig de fleste andre EU-borgere indimellem fået lov til at stemme om blandt andet den fælles valuta i EU og om vores retsforbehold. Afstemninger som oftest kommer til at handle om for eller imod EU - i stedet for det afstemningen egentlig handler om. Fordi folket aldrig føler sig spurgt om, hvad de egentlig mener om EU.

I kølvandet på Brexit-afstemningen i Storbritannien er danskernes EU-opbakning - inklusiv min egen - steget betragteligt. Men allermest med et syn på EU som det bedste af to onder. Skulle vi som englænderne vælge at blive eller gå ud af EU, ville jeg pt. bestemt stemme for at blive. Men hver gang EU så blander sig i noget, som de ikke burde blande sig i, kommer min skepsis igen snigende.

Så kan vi ikke snart få en diskussion om, hvad vi egentlig vil med EU? Hvad EU rent faktisk skal tage sig af? Og ikke mindst hvad borgerne egentlig ønsker, at EU skal tage sig af? For pt. synes den største fare mod EU som institution at være tonedøve EU-unionister, der bare tordner derudaf og kun vil en vej. Og jeg er egentlig ganske træt af at møde mennesker ansat på høje poster i den offentlige forvaltning, som helt tydeligt mener, at befolkningen er for dum til at blive hørt i EU-spørgsmål.

Men skal EU bestå og ikke ende i flere Brexit-katastrofer, bliver vi nødt til at tage diskussionen - med befolkningen - og i sidste ende en afstemning.

Ikke om yderpunkterne - ja til mere union eller om at melde sig ud af EU - men om en alternativ, holdbar vej. Et helt tredje valg.