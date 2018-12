Min Mening: Er du hjernevasket?

En dansk hjerneforsker, professor Maiken Nedergaard fra Københavns Universitet, har gjort en banebrydende opdagelse: Søvn er din hjernes vaskemaskine. Hun har påvist, at det såkaldt glymfatiske system, som vi kan kalde "vaskemaskinen", renser hjernen under søvn. De skadelige stoffer i form af giftige proteiner, som produceres i vore hjerner, bliver nedbrudt og fjernes via lymfesystemet. Det er altså virkelig livsnødvendigt med en god nats søvn. Hvis vaskemaskinen ikke virker optimalt, øges risikoen for ikke alene dårligere trivsel og præstationer, men også for alvorlige lidelser som Alzheimers.

En anden ting, Maiken Nedergaard opdagede, var, at vi kan tænde systemet (vaskemaskinen) ved at dyrke motion. Og her er der ikke nødvendigvis tale om, at du skal dyrke hård motion - en daglig gåtur i rask trav er tilstrækkelig. Så nu er der ingen vej udenom: På med vandrestøvlerne og afsted.

Professor Bente Klarlund er også fortaler for daglige gåture. Hun påpeger, at man ved at gå dagligt kan gå sig fra angst, depression og sågar mindske risikoen for demens. Hvis ikke det kan få en ud af røret, hvad kan så? Der er ingen bivirkninger - kun gode virkninger at hente. Og undskyldningerne er vel heller ikke til at tage alvorligt.

Dårligt vejr? Køb et sæt regntøj og en uldsweater.

Dårligt fodtøj? Et par gode vandrestøvler og to par sokker, så er du klædt på til de næste mange, mange år.

Ikke tid? Sløjf en times tv - der er alligevel ikke nogen oplevelser, der er bedre end dem du får i virkeligheden.

Dårligt helbred? Start i det små. Selv den længste rejse starter med det første lille skridt.

Dårligt humør? Findes ikke, når først du har brudt barrieren og er kommet afsted. Tro mig. Det er den bedste form for afhængighed du kan opnå. For hvert skridt gavner du dig selv. Både din krop og din psyke bliver luftet og fornyet. Og videnskaben har fastslået, at det, der er skidt for hjertet også er skidt for hjernen. Har du eller er du i risiko for at få hjerte-karsygdomme, type 2-diabetes eller forhøjet blodtryk og/eller forhøjet kolesterol, så har du også forhøjet risiko for demens.

Nå, men før jeg skræmmer livet af mig selv og dig, kære læser, med alle disse uhyggelige kendsgerninger, så vil jeg gerne nærme mig emnet fra en anden kant. Nemlig ved at fokusere på alle de øvrige gode ting, der følger med den daglige gåtur og påvise, hvor heldige vi er, alle vi, der bor på det smukke Sydfyn.

Jeg har lavet en liste med eksempler på de steder, jeg kan nå blot ved at gå en halv time med udgangspunkt fra mit hjem i Troense: strand (Slotshagen, Nørreskoven, Vindeby, Vindebyøre, Lodsstranden), skov (Bregninge, Hestehave, Nørreskov, Horseskov), landsbyer (Troense, Vindeby, Braten, Gl Nyby, Bregninge, Eskær, Bjernemark), broer: Svendborgsundbroen, byer: Svendborg.

Jeg går langs vandet, gennem skove og på markstier. Jeg har udsigt til Thurø, til Langeland, til Fyn og ud over Tåsinge. Alt kan nås, blot ved at sætte det ene ben foran det andet - stille og roligt. Og det er tilladt at stoppe op, trække vejret dybt og dvæle ved alle herlighederne. Det er gratis, og jeg kan kun få øje på een lille bitte ting, der bekymrer mig en smule: Jeg ligner lidt en idiot, når jeg sådan traver rundt. Det skyldes det fjogede smil jeg af lutter lykke har i ansigtet. Men nu har jeg da en forklaring: Jeg er hjernevasket!