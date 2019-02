Min Mening: Er Facebook en sand ven eller en pengemaskine?

Med kun 10 likes på Facebook inden for sport, film, bøger og begivenheder kan en computer finde ud af, hvad du er for en person. Den kan med disse ganske få informationer bedømme dig langt bedre og mere præcist, end dine arbejdskammerater og dine fjerne onkler og tanter kan.

Hvis du for eksempel har klikket "ja" til, at du kan lide "Borte med Blæsten", er til tennis og krimier, men ikke kan fordrage demonstrationer, så ved computeren allerede en forfærdelig masse om dig. Det viser en undersøgelse af godt 86.000 facebook-brugere, hvor kunstig intelligens (robotter) analyserede de likes, brugerne havde afgivet. Da analysen var i hus, kunne robotterne tegne en psykologisk profil af dig: Her har vi en person, der er sådan og sådan, og stemmer sådan og sådan ved det kommende folketingsvalg.

Med 70 likes kender computeren dig bedre end dine nære venner. Med omkring 150 ved den mere om dig end dine forældre. Og med 200 likes ved computeren - og Facebook - lige så meget om dig, som din ægtefælle gør. Det skal lige med, at en normal facebook-bruger giver omkring 227 likes - og det tal er støt stigende. Betyder det så, at Facebook kender dig bedre, end du selv gør?

Jeg er ikke og har aldrig været på Facebook, men alligevel følte jeg mig utilpas, da jeg havde studeret den nævnte undersøgelse (det var en professionel IT-arbejder, der havde sat mig på sporet af undersøgelsen, en dag hvor vi snakkede om computersikkerhed). Jeg følte mig utilpas over, at der kun skulle et par klik til, før de vidste så meget om mig. Bare tag den med ro, siger Facebook, vi videregiver ikke oplysninger om vores brugere. Nej, det kan være rigtig nok; det er selve brugerne, de sælger. Du bliver solgt til firmaer og til politiske bevægelser, der betaler Facebook gigantiske summer for at påvirke et valg, for at få kunder, eller for at ødelægge en konkurrent.

Jeg føler mig desuden utilpas over, at Facebook overhovedet sætter computere til at analysere deres brugere. Jeg har det heller ikke godt med at være reduceret til en vare, og endelig føler jeg mig skidt tilpas over, at de tjener ufattelige summer på et uigennemskueligt projekt - og ikke betaler nævneværdig skat af deres gigantiske indtægter. Tja.

Der er ikke noget i vejen med robotter og computere; de gør bare, hvad de er programmeret til. Det er programmørerne og deres hensigter, vi skal have fokus på. Er robotten programmeret til at give mennesker et bedre liv og gøre samfundet mere retfærdigt, eller er den programmeret til at udnytte os? Det er spørgsmålet. Og hvor står Facebook så i den diskussion? Er det en pengemaskine, der skal suge alverdens rigdomme til et par ejere, eller er det en maskine, der arbejder for en bedre verden og et menneskeværdigt liv?

Kort sagt: Er Facebook en sand ven?