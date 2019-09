Min Mening: En lod af din jord

Om nogle dage har min mand og jeg været gift i 14 år, - wow, det er nogle år efterhånden. Man husker en del fra sin bryllupsdag, og en af de ting, jeg husker, er en salme fra kirken, - måske fordi jeg selv valgte den. Det er salmen "Du gav mig, o Herre, en lod af din jord". Det er en salme de fleste, i hvert fald landmænd, nok kender fra høstfester på deres hjemegn. Vores bryllup måtte udsættes til midt i september, for at få høsten i hus, da der var landmænd i den nærmeste familie. Så selvom vi har i overflod, er høsten en vigtig begivenhed for mange.

Min mand og jeg er begge ud af familier, der har benyttet sig af naturens ressourcer. Vi har begge været med på adskillige brombær-ture, på jagt efter hyldebær, lagt kartofler og samlet æbler og pærer op fra græsplænen utallige gange. Nogle gange hyggelige stunder og andre gange surt arbejde, - set med et barns øjne.

Men vi er åbenbart ikke blevet skræmt. Nu er det os selv, der tager vores børn med på ture og med i haven for at samle æbler sammen. Og jeg kan ikke lade være at tænke på det tredje vers i den nævnte salme "Så lær mig at leve, o Gud, som jeg kan, frimodigt som fugle i skove, og takke for regnen, som vander mit land, for solskin og varme i sommerens brand, for avl i min lade dig love. Hvad magted jeg vel, om du ej gav held? Det vokser jo, medens vi sove".

I skrivende stund sorterer min mand de nyplukkede hindbær fra havens buske og gør de modne ferskener fra træet klar til henkogning. De næste aftener kommer også til at stå på syltning, marmelade og om nogle uger æblemost. Hvor er vi dog rige, med al det guld der ligger derude for fødderne af os. Jeg bliver så taknemlig og tænker på verset ovenfor. Jeg øver mig på at leve et liv i taknemlighed, for det som blev givet mig, - det er nemlig slet ikke så lidt. Det kan godt være, det ikke indbefatter alt det de andre har og giver mig de samme muligheder, men tænk om man i stedet kan leve frimodigt som fuglen i skoven. Uden at føle sig bundet af, at skulle kunne det samme som andre.

Høsten er en vigtig begivenhed. Også nu, men særligt dengang alle var afhængige af den, for at klare sig gennem vinteren. I dag kan vi så meget selv, - vi er på mange måder vores egen "lykkes smed". Hvis vi har det rette arbejde, en solid familie og venner, ja, så føler vi nærmest, vi kan afgøre vores egen skæbne. Hvorimod man tidligere var afhængige af en god høst. "Hvad magted jeg vel, om du ej gav held? Det vokser jo, medens vi sove".

På trods af vores velstand og tilsyneladende uafhængighed, har vi stadig en tendens til ikke at være helt tilfreds med os selv og vores liv. Tænk om vi kunne blive bedre til at sige tak i stedet for ak.