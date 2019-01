Min Mening: Du er særlig, men..

I min nytårsprædiken prædikede jeg over noget, som jeg havde læst i Kristeligt Dagblad - nemlig at 97 procent af alle nyfødte danske børn får et navn, der i fuld længde er enestående for netop dette barn.

Det er også noget, jeg synes at kunne mærke, når jeg er ude til dåbssamtaler. At det er tydeligt, at mange forældre virkelig ønsker at give deres barn et godt navn. Et navn, der lyder godt, tager sig godt ud visuelt og samtidig signalerer, at dette barn er noget ganske særligt.

Det er naturligt at tænke sådan, synes jeg. For hvert eneste barn er enestående, og derfor er det kun naturligt, at man som forældre ønsker at vise dette med det navn, som man vælger til sit barn. Vi skal bare passe på, at vi ikke får gjort vores børn så særlige, at de ikke føler, at det er nok, at de bare er dem selv.

For der er en tendens i vores samfund om, at vi altid skal præstere og skille os ud. Vores unge skal være blandt de bedste bogligt - samtidig med at de skal udtrykke sig kreativt i musikken, kunsten eller synkrone gymnastikopvisninger. Det er opslidende at leve under det pres for et ungt menneske.

Og der er noget helt galt, når eleverne i skolernes ældste klasser kæmper med angst, tankemylder og konstante mavepiner. Det er tegn på, at vi har svigtet. For så har vi i vores iver for at vise vores børn, hvor enestående og sensationelle de er gjort dem til nogle, der er så særlige, at de ikke kan nøjes med "bare at være". Og vi kan ikke alle skille os ud og være stjernestudenter. Nogle af os må affinde os med at dumpe i matematik og finde ud af, at vi er gode nok alligevel, selvom vi regner arealet af en retvinklet trekant ud ved hjælp af formlen A=a2.

Alle er enestående - ingen tvivl om det - men vi glemmer ofte at fortælle vores børn, at de ikke er enestående for noget, de gør, men for det, de er. Mennesker, som vi kan elske og holde af. Til syvende og sidst holder vi jo ikke af vores børn, fordi de er klassens bedste i diktat, men fordi de er elskelige og omsorgsfulde væsener.

Det er mit håb, at vi i det nye år bliver bedre til at fortælle vores børn og unge dét. At de ikke behøver at anstrenge sig så meget for at være særlige. For deres særlighed udgøres ikke af meritterne, som de tilegner sig. Deres særlighed bunder i noget meget dybere. Den bunder i kærlighed og hengivenhed.

Derfor synes jeg heller ikke, at man skal rynke af næsen af forældre, der vælger et særligt navn til deres børn. Der skal være plads til Rikkepippih'er, Brormand'er, Bue'er og Nectaria'er i vores liv. Vi skal bare huske at fortælle dem, når de vokser op og begynder at tage favntag med livet, at det sommetider er godt bare at være. At de er særlige, blot fordi de er. Og at man også er okay, selvom man hedder Rikkepippih og dumper i matematik.

Godt nyt år.