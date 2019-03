Min Mening: Djævlenes værk

Pave Frans - den katolske kirkes overhoved - har fundet årsagen til den katolske kirkes omfattende problemer med seksuelle overgreb på børn, unge og nonner.

"Det er Djævelens værk."

Det kunne man læse i dagbladet Information den 26. februar i en artikel i kølvandet på en fire dage lang konference i Vatikanet. En konference, hvor pave Frans havde samlet næsten 200 ledende, katolske biskopper og kardinaler fra hele verdenen for at drøfte den enorme sexmisbrugsskandale - som er beskrevet som den største krise, den katolske kirke har befundet sig i siden Reformationen.

Ved konferencens begyndelse lovede paven konkrete og effektive tiltag for at dæmme op for misbruget og krænkelserne, men ved konferencens slutning stod man tilbage med 21 punkter til refleksion, og en pave, der italesatte seksuelle overgreb som et universelt samfundsproblem. I stedet for den katolske kirkes problem.

"De, der begår misbrug såsom fysisk, seksuel eller følelsesmæssig vold, er først og fremmest forældre, familiemedlemmer, ægtemænd til barnebrude, trænere og lærere. Vi står derfor over for et universelt problem, der ganske tragisk er til stede næsten overalt, og som påvirker alle. Alligevel skal vi være opmærksomme på, at selvom det i alvorlig grad påvirker vores samfund generelt, så er denne ondskab på ingen måde mindre uhyrlig, når den finder sted i kirken", sagde paven ifølge Information.

Og med en pave, der altså gjorde Djævelen til syndebuk ved at kalde præster, der voldtager børn for "Satans redskab". Alle dem, der til stadighed anklager og kritiserer den katolske kirkes præster for de mange seksuelle overgreb og for at skjule og dække over misbruget, gik heller ikke ram forbi:

"De er Djævlenes venner og slægtninge", lød det fra paven, ifølge Information.

Noget af en alternativ måde at håndtere kirkens største krise på. I stedet for at gå ind og diskutere, hvad det egentlig gør ved mennesker, når de er påtvunget at leve i cølibat. Ikke så underligt, at katolikker i stor stil - for eksempel i USA - melder sig ud af den katolske kirke.

For mig virker såvel kravet om cølibat som pave Frans' udtalelser ganske enkelt ekstreme, og jeg undrer mig over, at flere danske medier ikke er gået mere ind i konferencens slutbudskaber. Selvom katolikkerne er et fåtal i Danmark, så er der immervæk omkring 1,3 milliarder katolikker i verden.

Derudover får artiklen mig til at tænke over, om det ikke snart er på tide, at vi bliver enige om, at alle ekstremer er skidt. Om det så er ekstremistiske muslimer, jøder, katolikker eller ekstreme veganere, LGPT'ere og krænkelsesparate i al almindelighed.

Selvom jeg på ingen måde er troende, så må ekstremer og ekstremistiske holdninger da også falde i kategorien "Djævlenes værk".