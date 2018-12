Min Mening: Det store i det små

2018 er så småt ved at være godt brugt. Det var året, hvor vi mistede så store kulturpersonligheder som Kim Larsen og Morten Grunwald. På det personlige plan er det året, hvor jeg fyldte 60. I vores nærmeste familie har vi haft fire fødselsdage i december, så jeg har ikke været alene om - i det mindste som barn - at være lidt træt af at skulle holde fødselsdag om vinteren. Nogen gange kunne det føles, som om fødselsdagen var lidt overskygget af julens komme.

Jeg husker stadig det år, hvor jeg blev skuffet over at få penge i stedet for gaver, forkælet som jeg var. Børnefødselsdage skulle altid foregå indendøre, og min mor havde sikkert også, set i bakspejlet, foretrukket, at det havde været sommerdage. Det fik jeg selv gjort noget ved i år ved at tage til Spanien sammen med familien i maj. Her tog jeg glæderne på forskud, og vi havde en fantastisk tid i Malaga (selvom det næsten var varmere hjemme). Vi er alle så travle, at det kan være svært at være samlet og tilbringe afslappende timer sammen, hvor både små og store har glæde af hinandens selskab.

Selve decemberdagen blev markeret med åbent hus og lidt aftenfestligheder for de nærmeste. En herlig dag/aften/nat med dejligt selskab og glade mennesker. Jeg var ganske overvældet over, hvor mange der havde valgt at komme og hilse på mig på en travl fredag eftermiddag i december, med alle de julearrangementer såvel privat som i arbejdslivet, der er for de fleste. Mange spurgte mig på dagen, om det føltes anderledes at fylde 60. Mit svar var hver gang, at det jo ikke var anderledes end dagen før, men at alderen selvfølgelig kan mærkes generelt. Hedeture, søvn foran fjernsynet, stive led og ind imellem også måske lidt mere stivsind? Jeg har selv konstateret lidt for meget af denne: Før i tiden var det bedre/anderledes/sjovere/vildere/fredeligere - fyld selv op.

En mærkedag som denne kan være anledningen til at tænke efter: Bruger vi tiden og krudtet på det rigtige? Det er ingen selvfølge at fylde 60 og være frisk og (relativt) sund. Hvad betyder noget, og måske især: hvem?

Med et meget tilfredsstillende arbejdsliv er der nok at se til og glæde sig til på den front. Så det må være de nære relationer, de gode venner, den kære familie, der skal have en ekstra tanke.

I år er det ovenikøbet et særligt år, hvor vi ikke kun har været sammen i foråret og til fødselsdagen, men også har det privilegium at være samlet alle sammen til juleaften. Det vil sige hele tre gange på et år. Så der er meget at være taknemmelig for og glæde sig over. Ikke alle er så heldige, erkender jeg, men her skal alligevel være plads til en hilsen fra den gamle klummeskriver, nu med 6-tallet foran, med ønsket om en god jul og et lykkebringende nytår til alle.