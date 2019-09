Min Mening: Det små i det store

Begrebet det glokale er en sammentrækning af det globale og det lokale. Men hvorfor nu sætte disse to begreber sammen?

For generationer siden gav begrebet det lokale nok mest mening, da menneskene boede sammen med og tæt på familien. Naboer var ofte de nærmeste. Man købte ind, hvor man boede og gik på arbejde tæt på bopælen. Man havde alt, hvad der var brug for i det nære, i landsbyen - eller i den nærmeste købstad. Man levede så at sige på en anden måde, end vi gør i dag.

Det er anderledes i dag, hvor mange mennesker arbejder langt fra deres bopæl, køber ind på nettet og finder venner på de sociale medier. Nogle gange kan man næsten føle større afstand til naboen end til arbejdskollegerne, som man måske kun møder en gang imellem.

Siden mediernes indtog med først satellit-tv og siden internet og de såkaldte sociale medier orienterer vi os nu hurtigt og nemt rundt i hele verden. Vi bombarderes ofte af indtryk fra den anden side af kloden. Ja, nogle gange er det nemmere at få informationer om, hvad der sker i Sydamerika eller i Asien end for enden af vejen.

Hvad er prisen ved den globale landsby, som man betegner dette mediefænomen? Vi risikerer at miste den primære kontakt til andre mennesker. Sagen er nemlig den, at mennesker har behov for at møde andre mennesker. Vi spejler os i hinanden og ikke mindst i hinandens selskab. De sociale relationer trives bedst, når vi ser hinanden i øjnene eller føler hinandens selskab. Derfor er det godt og måske livsnødvendigt, at møde mennesker, gå i teatret eller til koncert eller i biografen. Det er ekstra godt, hvis vi får oplevelser sammen med nære venner eller familie. Det er jo ofte samtalen bagefter, der for alvor kan sætte sig som et minde inde i os.

Det aktive og levende fritids- og kulturliv understøttes heldigvis af mange ildsjæle og entusiaster. Dem skal vi værne om. Det er disse mennesker, der giver livet og det lokale samfund mening. Disse ildsjæle bringer nogle gange indtryk ude fra den store globale verden ind i vores nære og lokale liv.

Ser jeg mig rundt omkring her i Svendborgområdet, kan jeg ind imellem næsten tabe pusten, ved at se på listen over kulturelle aktiviteter. Svendborg har et ry for at rumme et godt og vedkommende kultur- og fritidsliv (der er langt større end byens størrelse ellers berettiger til).

For at få livet til at folde sig bedst ud, skal der ind imellem støtte til. Man siger, at uden mad og drikke dur helten ikke. Andre gange skal der lidt økonomisk støtte til for, at aktiviteterne for alvor får luft under vingerne. Her hos SEF har vi oprettet en fond, der netop støtter sådanne tiltag. Fonden hedder SEAF og har for resten ansøgningsfrist den 15. september. Der er tale om en fond, der både støtter de gode idéer fra fritids- og kulturlivet, og ikke mindst tiltag, der gavner miljøet og vores (sparsomme) ressourcer. Læs meget mere på www.seaf.dk.