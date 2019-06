Min Mening: Den langsomme ferie

Turismeforsker Martin Trandberg Jensen (MTJ) skriver om "slow travel". Det er den langsomme og regionalt afgrænsede rejse. En ny rejsekultur spirer frem, hvor folk ændrer deres rejsevaner til mere bæredygtige, energivenlige og lokale oplevelser. De trækker tempoet og forbrugsræset ud af ferien. For eksempel er salget af interrailbilletter fordoblet de sidste fem år, og det er seniorerne, der står for den stigning. En voksende klimabevidsthed får flere til at fravælge den globale flytrafik og vælge togrejsen i stedet.

MTJ har udviklet en "rejsehjælpsguide" i syv trin, der skal genetablere glæden ved at rejse langsomt:

Hold op med at associere ferie med fremmede destinationer.

Fokuser på de nære landskaber i dit liv.

Tag rygsækken på (lad kufferten stå).

Gå. Gå langsomt. Gå offline.

Erstat boardingpasset med interrailpasset.

Dvæl ved rejsen, ikke endemålet

Find det ekstraordinære i det ordinære

Vi kan gå på opdagelse i Europa med tog, eller vælge at være frivillige i vores ferie og for eksempel være med til at genoprette naturen på Færøerne, som turisterne ellers slider på. Men der er også masser af muligheder for at gå på opdagelse i vores eget land i et roligt tempo: vandreture på Camønoen, Øhavsstien, Hærvejen eller nedlagte banestier rundt i landet. Cykelferie, rideferie, sejlferie, kanoture, øhop, ølejre, sommerhus, campingferie eller billig teltferie med konceptet "Brug min baghave".

I Brinkmanns Briks på P1 hører vi, at danskerne bruger 40 milliarder årligt på ferie, og at turisme er verdens største industri og kilde til økonomisk vækst. Vi har i Danmark haft en ferielov siden 1938, hvor Stauning indførte ret til to ugers ferie og danskerne drog på ferie med Dansk Folkeferie, som sikrede billige ferieophold for arbejdere, og arrangerede demokratiske fællesskaber i naturen.

Igen i år skal min ferie bruges i Danmark på terrassen med gode bøger, i sommerhuset med svenske gæster og en tur ud i det blå med madrasser bag i bilen. Som noget nyt har jeg booket en hel shelterplads med sauna, badebro og bålhus, så familie og venner kan hygge, bade, spille kubb eller "baste" i eget tempo.

Formålet med at holde ferie er vel at "komme ned i gear", "genoplade batterierne" og hvad vi ellers bruger af metaforer fra maskinernes og fartens verden. Men for mange bliver ferien endnu en stressende jagt på de rigtige oplevelser og de perfekte billeder på Instagram. Hvis vi formår at rejse langsomt, med friheden fra at skulle noget bestemt, og i stedet bare ser hvad der sker, dukker der måske uventede oplevelser op, og vi kommer i en afslappet og nærværende tilstand, som vi kan håbe at bære lidt af med os tilbage på jobbet.