Min Mening: Dem som få holder af at være sammen med

Jeg sidder og lytter til en lidt anderledes sang. Den er skrevet af Hans Jørn Østerby. I sangen fortæller han om nogle personer i hans liv, heriblandt en fra kvarteret, hvor han boede før. Måske en af dem man kan kalde en særling - en som passede sig selv, havde mærkelige vaner, en man lagde mærke til, en man taler om, men som ingen rigtig har talt med.

Jeg tror, de findes overalt. Det er en, som skiller sig ud, en som er anderledes, en som ikke bare flyder med strømmen, men på en eller anden måde gør, at vi lægger mærke til vedkommende.

Jeg kommer til at tænke på filmen "Alene hjemme 2", hvor hovedpersonen den cirka 12-årig dreng Kevin møder due-kvinden fra parken. Hun går rundt i parken iført specielt tøj og omgivet af duer, fordi hun fodrer dem. Hun er et godt eksempel på "en af dem, som få holder af at være sammen med". Men i filmen sker der noget. Kevin møder en kvinde som ser ham, som lægger mærke til ham og lader ham prøve at fodre duerne. Først er Kevin bange for den mystiske dame, men finder ud af hvor sød hun egentlig er.

Fra min egen barndom kan jeg også huske et par stykker, som kommer i denne "kasse" med lidt sære mennesker. Der var Dorthe, som vi ofte mødte, når vi skulle til skolen. Hun var anderledes - desværre havde hun ikke mødt "den rare kvinde fra parken", men var blevet taget under vingerne af nogle alkoholikere, som fik hende med på deres galej.

Der er også en anden, som dukker op i tankerne - pigernes ven kaldte de ham. Han gik med rollator, havde badges overalt på habitten og kom med bemærkninger til de piger han mødte på sin vej, fløjtede og bød sig til.

Mon ikke du, som læser med, også kan navnene på et par stykker fra dit lokalsamfund, som skiller sig lidt mere ud end normalt?

I sangen, hvor Hans Jørn Østerby nævner forskellige personer, og hvor de hver især har fået et vers i hans sang, har han et omkvæd hvor han synger: "Jeg ved ikke, hvem du er, sådan er det, men du bor et sted i Guds hjerte". Det gentager han to gange.

Flere gange har jeg dvælet ved dette. Der er så mange mennesker rundt om os for slet ikke at tænke på, hvor mange der er i hele verden. Vi kan nøjes med at tælle, hvor mange vi hver især møder på en enkelt dag. Mange af dem ved vi ikke, hvem er, hvor de skal hen, eller hvor de kommer fra. Nogle er smarte, dem vil vi gerne ligne. Andre kan vi tænke usselt om. Og så er der den gruppe, som få holder af at være sammen med. Mange af dem vi kan møde på en enkelt dag i vores liv, ved vi ikke hvem er. Sådan er det. Men Hans Jørn Østerby synger frimodigt i sin sang: "Jeg ved ikke, hvem du er, sådan er det, men du bor et sted i Guds hjerte.

Mon han kan bevise det? Kan det virkelige passe, at der findes en, som kender os alle? For nogen kan det virke skræmmende, for andre trygt og igen for andre som et fjollet udsagn.

Mon Hans Jørn har ret? Jeg tror og håber på det!