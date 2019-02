Min Mening: De forkerte beslutninger

Min klummeskriverkollega, Gitte Fausing, havde i torsdags en meget velskrevet klumme i avisen. En af pointerne var, at når man kommer op i alderen, så sætter man pris på ro og genkendelighed. Jeg vil gerne omskrive dette udsagn til et ønske fra mange af os svendborgensere, der for at få hverdagen til at hænge sammen, bruger en bil. Der giver en frihed og fleksibilitet i hverdagen, som ikke kan opnås på andre måder. I den forbindelse er det rart, at man kan parkere sin bil i nærheden af de butikker, hvor vi foretager vores indkøb.

Desværre vil en stor del af byens lokalpolitikere ikke hjælpe os med at gøre vores hverdag nemmere på det punkt. Jeg taler selvfølgelig om den ulykkelige situation på vores torv, hvor man nu ikke længere må parkere. Til gengæld var det så meningen, at der skulle være aktiviteter til glæde for borgerne på Torvet.

Foreløbig er der bare ikke sket meget. Der er ikke nogen, som arrangerer konkurrencer i æbleskivebagning. Der er ingen, som arrangerer skattejagter eller rideture for børnene på ponyer eller gedebukke. Der er ingen, der udstiller deres frimærkesamling eller deres samling af guldfisk eller skorpioner på Torvet. Der er ingen, som arrangerer et udendørs kursus i croquistegning eller oliemaling om sommeren. I stedet har vi bare en stort set mennesketom, forblæst plads med et springvand, der for det meste ikke virker, og et lille bassin, hvor affaldet flyder.

Denne jammer har vi nu set på i over et år, og for at føje spot til skade og vise hvor tonedøve de er, så vil et byrådsflertal nu gentage hele farcen på Klosterplads. Arealet skal "forskønnes" for adskillige millioner kroner. Det betyder selvfølgelig, at der i fremtiden ikke vil være mulighed for en korttidsparkering, hvis man har et ærinde på banegården eller i de mange butikker i Møllergade eller Gerritsgade.

Jeg har hele tiden været imod, at man indførte det bilfrie torv, og jeg er imod, at man vil gøre det samme på Klosterplads. Det kan ikke undgå andet end at være til gene for de butikker, der ligger i området, og det er med til at gøre livet mere bøvlet for borgerne, som i forvejen har travlt nok i hverdagen.

Politikerne bruger nogle meget tvivlsomme idelogiske eller æstetiske argumenter for at forsvare deres beslutninger. Det tangerer nærmest et folkeopdragende budskab, hvor de utilfredse borgere får at vide, at de ikke tager skade af at gå et par minutter ekstra for at nå butikkerne. Det gør de sikkert heller ikke, men der er også borgere, som har nedsat mobilitet eller er handicappede. Deres liv er besværligt nok allerede, men byrådets beslutning gør det kun sværere.

Byrådsmedlemmerne har til gengæld ingen problemer med at parkere. De har alle sammen ret til gratis og ubegrænset parkering bag ved rådhuset.