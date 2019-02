Min Mening: Cuba er et godt bud for de rejselystne

Nys hjemkommen fra en herlig tur til et eksotisk land er noget af det første, der venter mig, en stak Fyns Amts Aviser. Dér, hvor jeg har været, læser man ikke aviser på nettet, for net er en sjælden vare, der kun findes på særligt udvalgte steder.

Sådan en stak med 15 dages aviser vejer tre kilo. Jamen, kan man overkomme at læse tre kilo Fyns Amts Avis på én gang? Med al respekt, nej.

Så det bliver til skimning og kun nærlæsning af det allervigtigste som langelandssiden, debatsiden, dødsannoncerne og Julius. Her er jo ikke sket en pind. Ikke noget nyt og overraskende i hvert fald. Langeland mangler 15 millioner for at få budgettet til at hænge sammen. Ak, hvilken kontrast til Nyborgs borgmester, som i sin glædesrus over, at Tour de France henlægger tre dage i Danmark og kører omkring Nyborg, meddeler, at han lige snupper 15 millioner af budgettet til dækning af fornøjelsen. Det er sørme godt, Touren ikke insisterede på at køre over Langelandsbroen, så var vi da blevet helt ruinerede.

Det er dejligt at være hjemme, men landet, som var vores gæstfri vært i 16 dage, Cuba, var i den grad en messe værd.

Sikken en befolkning så varm og fuld af rytme og musikglæde. Mere end en tredjedel af dem er efterkommere af de arme slaver, som for kun fire generationer siden levede i ufrihed på øen. Omtrent lige så længe har landet været kastet ud i den ene uafhængighedskrig efter den anden. I slutningen af 1800-tallet samlede oprørslederen José Martí 50.000 mand mod de forhadte spaniere, og da sejren næsten var i hus, brød USA ind og overtog Cuba, satte det dog frit igen i 1901, men stadig frem til 1959 underordnet amerikanske interesser.

De to lande har herefter været på kant, indtil præsident Obama indførte gensidige ambassader og aflagde besøg i landet i 2015. Med sig havde han en fornem gave: Kopien af en rytterstatue af José Martí, som i mange år har stået i Central Park i New York, og nu også står foran det tidligere præsidentpalads i Havana. Det gode forhold, der her blev bygget op, er multikatastrofen Donald Trump desværre nu ved at ødelægge.

Fidel Castro fuldendte revolutionen i 1959 og indførte statslig styring af al handel og erhverv. Men privatiseringen vinder langsomt frem og dermed velstanden for et større antal cubanere. Således boede vi i Casa Particulares, private hjem, som havde bygget nogle værelser om, som de lejede ud til turister. Vi var endda så heldige at bo et par dage i Trinidad hos den cubanske mester i cocktails! Ikke noget dårligt valg.

Meget står dog bomstille. Bilerne er enten amerikanske flydere fra 50'erne eller russiske Ladaer. Litteraturen, der udgives, selv den nyeste, handler om Che Guevaras bedrifter og tolker Fidel Castros lange taler, skønt de døde i henholdsvis 1967 og 2008.

I skulle tage ud og opleve det selv. Cuba er et rigtig godt bud for de rejselystne.