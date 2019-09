Min Mening: Bronzepullerter på slotspladsen

Amalienborg Slotsplads skal spærres for uønsket biltrafik. Det burde ikke komme bag på nogen. At det først sker nu, er vel det mest overraskende. Sikringen skal bestå af en række bronzebetrukne pullerter af en højde på en meter og tyve centimeter. Der skal placeres tretten pullerter ved hver af de fire indgange til pladsen.

Foranstaltningerne kommer, fordi lastbiler flere gange er blevet brugt ved terrorangreb i udlandet. Blandt andet på Bastilledagen i 2016, hvor gerningsmanden kørte en lastbil langs Promenade des Anglais i Nice. Dette anslag kostede 86 menneskeliv. Senere samme år blev tolv mennesker dræbt på et julemarked i Berlin, hvor angrebsvåbnet igen var en lastbil. Det samme har man set i både London og i Stockholm.

Christiansborg Slotsplads er allerede blevet sikret med 85 store kugler af bornholmsk granit. Hver kugle har en diameter på 110 centimeter. Kønt kan man ikke kalde det. Men det er givetvis nødvendigt. Allerede i 2017 anbefalede Politiets Efterretningstjeneste hastighedssænkende spærringer placeret ved potentielle terrormål i hovedstaden, såsom Strøget, Tivoli, Hovedbanegården, Rådhuspladsen, Kongens Nytorv og Nørreport Station. Ligeledes er bevogtningen af jødiske institutioner og skoler voldsomt forstærket. I resten af landet, selv i Svendborg, ser vi betonklodser, der skal forhindre angreb på forsamlinger af mennesker.

Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef for PET, mener sjovt nok ikke, at det er nødvendigt med den slags tiltag. Men han har efterhånden gjort en dyd ud af at være en slags Rasmus Modsat. Til Ekstra Bladet sagde han i sidste uge: "Amalienborg Slotsplads er med dens trafik et symbol på den fred og fordragelighed, som Danmark står for. Ved at lave sådan et Fort Knox sender man et signal om, at vi er i fare, og at det kun er at spørgsmål om minutter, før bomberne regner ned over os".

Bonnichsen tager fejl i sin første antagelse. 52 bronzebetrukne pullerter gør ikke slotspladsen til et Fort Knox. Fodgængere, cyklister og turisterne fra krydstogtskibene ved Langelinie kan stadig færdes frit på pladsen. De eneste bevæbnede vagter vil fortsat være soldaterne fra Livgarden.

Omvendt har han ret i, at alle de sikkerhedsblokeringer som især københavnerne oplever, er med til at understrege den usikkerhed, som befolkningen føler. Vi er i fare, og vi burde være glade for, at myndighederne gør noget, så vi kan føle os trygge i det offentlige rum.

Man kan sige, at terroristerne allerede har opnået en væsentlig sejr, når de på den måde kan sprede angst og frygt hos almindelige mennesker. På den måde er samfundet uigenkaldeligt forandret. Terrorangreb og frygten for terror er blevet en integreret del af den vesteuropæiske hverdag og livsform. Det er både trist og sørgeligt.