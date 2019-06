Min Mening: At rejse er at leve. Eller?

Vi har alle hørt om H.C. Andersens rejselyst. Han rejste land og rige rundt. Blev vel modtaget på mange danske godser. Rejsen gik også til udlandet. Men selv om han mente, at det var herligt at rejse, så kan man nu på hans rejsebeskrivelser forstå, at der også var meget at klage over. Han klagede over maden, fik mavepine og tandpine og følte sig ikke altid forstået og værdsat.

Sådan kan det også være, når vi tager på rejse. Vi glæder os alle til at komme ud at rejse i ferien. Forventningerne er store - måske for store. For er det ikke bemærkelsesværdigt, ar når man snakker med folk, der er vendt hjem fra udenlandsrejsen, så er det næsten altid de mange ulykker, der er hændt dem, de beretter om: de punkterede på motorvejen i Tyskland, eller hotelværelset var ikke så godt som ventet, for det lå lige ud til en befærdet vej, så de havde ikke fået lukket en øje i en hel uge, eller den dejlige vandretur endte brat med et fald og en forstuvet fod, og man blev desuden også nærmest ædt af myg, eller det regnede det meste af ugen osv., osv.

Når vi fortæller om alt det, der gik galt, er det så fordi, vi er bange for, at de andre vil blive misundelige, hvis vi fortalte sandheden om en vidunderlige tur? Eller fortæller vi helst om de negative ting, fordi katastroferne faktisk har en større underholdningsværdi? Eller er det bare ikke så vildt attraktivt at rejse, som nogle gør det til?

Jeg synes, det er tankevækkende, at vi mennesker har sværest ved at fortælle om det gode, smukke og dejlige. Det er sværere at finde ord for det. Det kan nemt lyde lidt plat, og man bliver forlegen. Men rejser er jo heller ikke altid lykken. De kan sjældent opfylde ens drømme. Mange unge drømmer om ekstreme rejser, hvor store forhindringer skal overvindes. Så de udfordrer sig selv med bjergbestigning, junglerejser, rafting, storvildtjagt og i den dur. De har brug for spænding og for at prøve sig selv af. De unge vil gerne kunne mærke, at de lever.

Men skal der ekstremsport eller vilde rejser til, for at de føler det, så er der da noget helt galt. Når jeg over for de unge påpeger, at de bør være opmærksomme på det store i det små, som for eksempel en nyudsprungen bøgeskov eller et lille barns leg og latter, så siger de bare: "been there, done that!" Og jeg kommer til at stå som en tosset gammel tante. Selvfølgelig har de unge ret til at være vilde. Det var jeg selv dengang i 70'erne, da jeg var i 20'erne - om end på en anden måde; men det snakker vi ikke om......Men de unge, jeg her taler om er midt i fyrrerne. Så jeg venter bare på, at de en dag bliver klogere og finder en anden mening i livet.

Selv har jeg rigelig med udfordringer og spænding i min hverdag. Jeg føler virkelig, at jeg lever også til daglig. Der sker noget hver eneste dag, ja, ikke noget vildt ophidsende, men nok til at jeg føler, at jeg er til og skal noget. Så når jeg skal holde ferie, vil jeg da bare slappe af. Jeg er også mest til kulturrejser, så det bliver til efteråret. Naturen er jo så pragtfuld herhjemme om sommeren - og så kan jeg ikke holde sydens alt for varme temperaturer ud. Dansk sommer, det er bare det bedste. Der er også efter sigende rift om sommerhusene i år - på Langeland og mange andre steder i landet. Det forstår jeg godt.

Så kom bare ud i sommerlandet. Vi glæder os til at se jer.