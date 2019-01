Min Mening: Absurditeter i den digitale tidsalder

Er der nogen af jer, der har prøvet at besøge en bank for nylig? De fleste vil nok svare nej, fordi "vi har ikke noget at komme der efter mere."

Nej, det er sandt. Bankernes ledelser har været dygtige til at afskære os fra at bruge dem personligt. Netbank, der markedsføres som en vellykket digitalisering, er i virkeligheden en tvungen sag. Hvis man ikke bruger netbanken, kan man stort set ikke eksistere, få løn, betale regninger, optage lån og så videre. Det er snart sådan, at man ikke engang kan betale for at få betjening - måske bliver man afvist.

Seneste absurditet er, at bankerne nu heller ikke vil håndtere kontanter. Forretninger skal betale i dyre domme for at bruge døgnboks (som dog er det sikreste) eller for at få byttepenge.

Konkret kender jeg til, at en forening forsøgte at få indløst en 50er, hvor der manglede et hjørne, samt få afleveret en gammel 100-kroneseddel (som vel at mærke stadig er godkendt som betalingsmiddel). Bestyrelsesmedlemmet gik i banken i Rudkøbing for at få sat dem ind på foreningens konto. Men det kunne de ikke tage imod, de ville heller ikke sende dem til Nationalbanken, og bare for at illustrere absurditeten, kunne de heller ikke gøre det i Svendborg. Men måske i en afdeling i Odense? Vedkommende skulle tage fra Sydlangeland til Odense for at teste, om det kunne lade sig gøre. Men i banken havde man en anden løsning: Brug den som betaling i en forretning, så er det deres problem.

Hvis ikke det er absurd, at bankerne ikke vil håndtere kontanter, så ved jeg ikke, hvad absurd er. Jeg ved godt, at for eksempel Jyske Bank ønsker sig at slippe for kontanter. Men indtil det er vedtaget, må man vel forlange, at en bank tager imod en pengeseddel?

En anden "succes" er Skat, hvor jeg for år tilbage var på et "nudging"-kursus (hvordan man kan få mennesker til at agere på en hensigtsmæssig måde). Her fik jeg præsenteret Skats digitale løsning som den helt store succes. Det kan man så tænke over, hvor stor en succes det har været.

For nyligt skiftede TDC server, og det lukkede vores private outlook-mail. Min mand snakkede med mange, mange medarbejdere, og reelt var mailen nede fra 5. november til 28. december. At det skulle være så besværligt, var absurd. Det virkeligt surreelle kom, da en af medarbejderne sagde til min mand, at han sandelig da ikke brugte mail (og derfor ikke kunne forstå, at det kunne være et problem).

PostNord orker jeg næsten ikke at nævne mere. For første gang i al den tid, vi har kendt hinanden, det vil sige siden 1975, har vi ikke sendt julekort. Årsagerne er dels digitaliseringen, men også at vi nærmest ikke vidste, om posten kom frem før jul eller ej.

Jeg er stor tilhænger af alle de muligheder, digitaliseringen giver, men det må ikke give absurde forhold for den menneskelige, rimelige håndtering og de løsninger, vi skal leve med alle sammen.