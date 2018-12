Min Mening: 2. juledag og tømmermænd

Nu er julen ved at være forbi. Gik det som det skulle? Som man havde drømt om? Som man havde håbet på? Eller er man nu sorgfuld, trist og forstemt - eller måske ligefrem vred og såret - eller plaget af dårlig samvittighed og moralske tømmermænd?

Det er svært med alle de forventninger op til jul. Der er så meget, man gerne vil, men som man ikke magter. Jo, jo nogen gange falder puslespillet på plads, og alle er glade, men andre gange går det hele itu. Der er mange splittede familier, og børnene sejler rundt mellem far og mor og fire hold bedsteforældre. Alle har ikke lige meget at gøre godt med, og uligheden bliver så smertelig synlig i julen. Indfandt den store glæde sig så i de små hjem - kom julefreden? Forhåbentlig. For alle havde da helt sikkert de bedste intentioner.

Men for at vi kan forliges - og det gælder altså ikke kun i julen - så bliver vi nødt til at sætte en parentes om os selv og sætte de andre/den anden i centrum.

Jeg tror, at mange har lagt sig i selen i julen og bidt mange ting i sig. Man har for fredens skyld været virkelig høflig og venlig. Og det er en rigtig god øvelse. Man skal nemlig slet ikke altid være sig selv, og ej heller fuldkommen ærlig. Det kan være nødvendigt for fællesskabets skyld at holde sig lidt tilbage. Man behøver ikke at sige sin ærlige mening evig og altid. Sagde de gamle ikke, at tale er sølv, men tavshed er guld. Eller: "Sig ikke alt, hvad du ved, men vid, alt hvad du siger". Vise ord. Man behøver ikke altid at "sige fra", som man ellers så ofte opfordres til i vore dage.

Høflighed, gode manerer og former er virkelig nødvendige, når flere mennesker er forsamlet. Også i familien. Vi har ellers nok alle den drøm, at vi netop i familien skal kunne hvile og være i fred og netop dér have lov til at være os selv. Det er da også lykken, om det kunne være sådan. Men lukker man mostre og onkler ind sammen med et par kusiner og fætre, så begynder det at knibe. I den lille kernefamilie kan de nok lykkes. Når kun de allernærmeste er samlet, kan man godt prutte i krogene eller sige et par sandheder uden at hyggen fordufter. Men forøges selskabet, som det jo ofte sker ved julefrokosterne, så må vi finde formerne frem og være høflige. Og det er der slet ikke noget forkert i. Det er ikke "uautentisk". Det er bare sådan virkeligheden er. Bilder vi os andet ind, kan vi få meget svært ved at finde os til rette som mennesker i denne verden - i familien, på arbejdspladsen, i foreningen og blandt venner.

Men én ting er selvfølgelig nødvendig høflighed, noget andet er selvudslettende forstillelse. En vis forstillelse kommer vi ikke uden om i selskab med andre, for tænkt hvis de vidste, hvad vi dybest inde gemte på. Men æder forstillelsen en helt op, og udspiller alle kampene sig i vort indre, så er tiden inde til, at man lader vreden få mund og mæle, eller også må man kappe forbindelsen (bryde med onklen, få nye venner eller søge sig et andet arbejde).

Efter et par dage i fred og frihed venter nu nytårsmiddagen. Forhåbentlig er det nu afklaret, hvor man skal være og sammen med hvem. Noget, som spiller en meget væsentlig rolle, ikke mindst for de unge, der jo i vore dage kan have svært ved at få klare aftaler i hus. Vi andre tager det mere roligt, og vi er nok heller ikke i overhængende fare for at vågne op nytårsdag med tømmermænd - hverken af den ene eller anden slags.