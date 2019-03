Lokaldebat: Intentionen med loven mod proformaægteskaber var formentligt ikke at være med til at smadre en stor del af det syddanske iværksættermiljø og føre udviklingen flere år tilbage.

Intentionen for regeringen var - uden at være bedt om det - at hjælpe de andre EU-stater med at svejse deres grænser hermetisk til for folk ude fra verden.

Det har man gjort ved at gennemføre en bureaukratisk restriktiv arbejdsgang i den nye centrale enhed, som er lykkedes i en grad, som har slået selv regeringen med forundring.

Gennemførelsen af loven har været et alvorligt overgreb mod det ærøske samfund. De informationer, som de sidste uger er kommet frem, har bekræftet, hvad kritikerne på Ærø har fremført hele tiden: Omfanget af de "tvivlsomme" par, som skulle retfærdiggøre hele manøvren, ligger nede på de omkring to procent.

Rigspolitiets rapport, som ligger til grund for det oprindelige lovforslag, er blevet trukket frem i debatten igen med dens omtale af "kriminelle netværk", som angiveligt tjener penge på at hjælpe folk ude fra verden til en bopæl i EU. Der er imidlertid stadig ikke fremkommet nogen form for dokumentation for omfanget af de anførte problemer. Eller for omfanget af de omtalte kriminelle netværks aktiviteter eller beskrivelser af, hvori det kriminelle består. Hele argumentationen er bygget op omkring formodninger, efterretninger og antagelser.

Vi kan ikke acceptere mistænkeliggørelsen eller dæmoniseringen af folk ude fra verden, som forsøger at skaffe sig en bedre tilværelse.

I en tid, hvor folk flygter fra brændende byer og miljøkatastrofer, vil vi heller ikke pr. automatik mistænkeliggøre folk, som tilbyder at hjælpe andre.

Vi har - sammen med store dele af den øvrige ø - forsøgt at advare om, hvad der ville komme, men kan konstatere, at man ikke har lyttet på Christiansborg. Her har man været optaget af sin politiske dagsorden.

Vi mener ikke, at det er nok at rette nogle administrative arbejdsgange i Odense.

Hele historien skal rulles tilbage.

Sagsbehandlingen skal tilbage til kommunerne.