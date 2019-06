Læserbrev: Det er beskæmmende, når man hører og ser politikerne tale om klimaet - alle har en mening, men ingen kan eller vil fortælle borgerne, hvor pengene skal komme fra.

Vi har verdens næsthøjeste skat, politikerne lover og lover, vi kan det hele, vi kan ordne klimaet og sundhedsvæsenet osv.

Der er ingen politikere, der står frem og siger, at alt det, vi lover, koster penge, og der er kun en til at betale, det er jer borgere.

Vi ved godt, at så siger de "nej, det er de rige og bankerne og selskaberne, der skal betale noget mere til samfundet."

Her er igen et politikersvar, der ikke passer, for det bliver alle borgere i dette land, der kommer til at betale en højere skat.

Der skal betales rigtig mange penge til den teknologi, der skal være med til at løfte alle disse nye opgaver, og det vil koste mange penge. Vi må håbe, der bliver færre, der skal nyde og flere, der skal yde frem over.

Jeg vil gerne spørge politikerne: Var det muligt at få at vide, hvor meget vi skal betale mere i skat, når alt det, I lover, skal være virkelighed?

Det må da være et anstændigt forlangende af personer, der kalder sig politikere.

Det svar skal vi gerne have inden 5. juni 2019.