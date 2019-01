Fyns Amts Avis mener: Stop VUC-slagsmålet og led efter løsninger

Det er en skam, at bestyrelsen for VUC Fyn ikke tøver lidt med at trykke på knappen, der betyder at VUC på Langeland lukker. Denne mulighed for at tage for eksempel en HF på øen har stor betydning for uddannelsesniveauet netop her. Man kan naturligvis håbe, at det lykkes VUC Fyn at slå kløerne i nogle af de 60 millioner kroner fra den pulje, der er blevet afsat til VUC-afdelinger, der ser ud til at blive særligt trængt. Og så kan beslutningen måske gøres om. Det vil i hvert fald ikke være forkert, at putte afdelingen på Langeland ned i kassen med trængte uddannelsessteder, men Langeland er helt sikkert ikke alene. Mange VUC-afdelinger landet over står i en lignende knibe.

Det er ærgerligt, at VUC Langeland og andre tilsvarende afdelinger er blevet placeret i en sådan situation, hvor de ikke for alvor selv kan gøre en forskel - andet end at gøre opmærksom på de problemstillinger, der opstår som følge af lukningerne.

Og det er netop det, der er centralt. Det er vigtigt at oplyse om konsekvenser og dernæst at søge efter de halmstrå, der er at finde. Måske kan et af dem bære. Jovist, det er optimistisk, og nogle vil endda kalde det naivt, men det kan næppe være værre end det politiske slagsmål om, hvem der bærer ansvaret for miseren, som lige nu udspiller sig.

Politikere fra begge sider står parat i skyttegravene beredt på at skulle angribe eller forsvare politiske beslutninger. Og lige nu handler det ganske meget om, hvem der gjorde hvad, stemte for hvilket forslag eller vidste, hvad konsekvensen af en beslutning ville blive. Det må være vigtigere at kigge på, hvad konsekvensen af en beslutning er og så tage stilling til netop det.

En tilgang, hvor der ledes efter løsninger og tages ansvar, er langt at foretrække.

Det er et valgår, og det bærer debatten også præg af. Der er skruet godt op for retorikken formentlig med det formål at gøre det tydeligt for enhver, hvor partierne adskiller sig fra hinanden. Det gør det selvfølgelig også lettere for vælgerne at finde ud, hvem de skal stemme på til folketingsvalget. Lige nu bliver der dog peget lige lovligt meget fingre ad hinanden, og dermed drukner den løsningsorientede tilgang til sagen.

Naturligvis kan det være svært blot at konstatere, at Langeland og tilsvarende områder må sluge den bitre pille. Det er der ikke mange stemmer i. Men den forskrækkelse, der rammer politikerne, når der bliver råbt op, fordi negative konsekvenser af omlægning af økonomi og uddannelsesforhold, gavner intet. At pege fingre løser ingen problemer. Det vil være mere interessant, hvis politikerne på kryds og tværs satte sig sammen for at finde en løsning. Som de for eksempel gjorde for nylig, da der blev indgået en aftale om at forkorte børnenes skoledag. Måske kan der ad den vej opnås resultater.