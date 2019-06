Fyns Amts Avis mener: Nu begynder en ny kamp

Sydfyn og øerne har de seneste uger haft flittigt besøg af politikere, kampagnefolk og engagerede hang-arounds. De mange besøg og de mange debatter har fået også vores udfordringer og ønsker ind i valgkampen, og nu her, hvor krydserne er sat og er ved at blive fintalt, er det med at samle nye kræfter. For nu begynder en ny kamp.

Vi har fra Sydfyn og øerne markeret, hvad der burde være bedre set fra vores del af Danmark. Og mens vinderpartierne nu kan gå i gang med at lægge arm om ordene i et regeringsgrundlag, skal vi herfra fortsat holde fokus på de emner, der af afgørende for os.

Især er der nogle pointer fra valgkampen, som vil blive husket her på Sydfyn og øerne. Borgmestrene udtalte samlet ved begyndelsen af valgkampen, at en udligningsreform står allerøverst på deres ønskeliste - og både fra Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen blev ordet decentralisering brugt adskillige gange.

Det vil vi især her fra kanten af udkanten holde skarpt øje med både i forbindelse med regeringsgrundlaget og med de løfter, der blev slynget ud i valgkampen. Selvfølgelig bliver langt fra alle løfter indfriet, men der er enkelte markeringer, der har været så markante, at vælgerne må kunne forvente at en tilsvarende afregning.

Det gælder meldingen til Ærø om, at sagsbehandlingen af bryllupsturister skal tilbage til kommunerne. Det gælder meldingen om, at frie skoler i landsdistrikter og udkantsområder ikke som ellers først varslet skal skæres i koblingsprocenten. Og det gælder meldingen om, at der skal flyttes uddannelser ud fra landets fire største byer - som vil være relevant for både HF og VUC på Langeland og måske en ekstra uddannelse - for eksempel læreruddannelsen - flyttet ud af Odense.

Uanset partifarve har der været enighed om ovenstående, og vælgerne kan nu have en helt berettiget forventning om, at der nu bliver sat konkret handling bag løfterne. Her fra Sydfyn og øerne er der ingen grund til at gå i offerposition og se, om man kan ynke sig til mere udflytning og mere udligning.

Der er grund til at ranke ryggen og kræve, at der rent faktisk bliver gjort en aktiv indsats for, at man her på vores egn også vil kunne mærke de konkrete resultater af bestræbelserne på at bringe Danmark i balance igen.

Så selvom kampagnebusserne er kørt, og de tilrejsende politikere er tilbage i storbyerne, så er der behov for, at vi fortsat minder politikerne og den kommende nye regering om det, folk rent faktisk har stemt dem ind for at opnå. Det er den kamp, der begynder nu.

Decentralisering er et ord, der bør stå helt centralt i et nyt regeringsgrundlag, og vi glæder os til at følge de ændringer, vi kommer til at opleve også her i den her del af Danmark. For det ord husker vi helt tydeligt, og området her trænger i den grad til at mærke, at flyttebilerne kommer til vores kommuner igen - frem for at forlade os.