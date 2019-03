Fyns Amts Avis mener: Målet helliger ikke midlet

Godt 0,1 procent. Det er rundt regnet den mængde af gymnasieelever, som var til eksamen i fjor, der blev taget i at snyde til eksamen. Og så ligger der måske - måske ikke - et større mørketal, vi ikke kender til, bagved. Det er uacceptabelt, og det kræver, at vi handler, mener undervisningsminister Merete Riisager. Derfor skal samtlige gymnasieelever, der skal til eksamen, installere et overvågningsprogram på deres computer, så eventuelle snydere meget lettere kan fanges. Siger man nej til det, er eksamenlokalet lukket land for eleven.

Men er det helt i orden på den måde at overvåge alle bevægelser, der foretages på en computer under en prøve?

På den ene side, kan man sige, at de elever, der er uskyldige, intet har at skjule, og eksamensvagter har siden ruder konge var knægt skullet holde øje med, om alt går rigtigt for sig. Nu skal overvågningen bare gøres digital og være mere systematisk. Derfor burde det ikke være et problem, at staten kigger eleverne over skulderen. Og så alligevel.

It-ekspert Peter Kruse påpeger, at der er nogle alvorlige svagheder i Den Digitale Prøvevagt, som programmet, eleverne skal installere, hedder. Sikkerheden er alt andet end i top, og findes der slyngler, som pludselig øjner muligheder for at tappe elevernes computere for oplysninger, så får de alletiders mulighed med dette program. Han forklarer også, at alle de oplysninger, der tappes fra computeren lægges i en mappe computeren, og eleverne ved ikke, hvor den mappe gemmer sig. Det er overordentligt problematisk.

Der tages blandt andet billeder af elevernes aktiviteter løbende under eksamen. Det betyder, at der derfor kan blive taget billeder, når eleverne anvender deres Nem-id, når de skal aflevere. Det vil sige, at der kan tages billeder af oplysninger, som er fortrolige og personlige.

Hvis gymnasierne ville udlevere computere, som er renset for uvedkommende data, til samtlige elever, ville sagen være en ganske anden. Så kunne der lagres lige så meget data - bortset fra sådan noget som Nem-id-oplysninger naturligvis - fra tiden, hvor eleverne er til eksamen. Men nu er det elevernes egne computere, og så er sagen en helt anden. Det er elevernes private ejendom, de skal åbne for dette overvågningsprogram.

Der er derfor ikke noget at sige til, at gymnasieeleverne protesterer, og nogle nægter ligefrem at installere programmet forud for torsdagens terminsprøver.

Målet helliger ikke midlet. Der er intet i vejen med målet, som er at forhindre snyd. Det kan der kun siges gode ord om. Det er midlet, den er gal med, og noget tyder på, at midlet ikke er helt færdigbagt. Kan ministeren være leveringsdygtig i et værktøj, der med Peter Kruses ord fungerer forsvarligt, vil det give god mening at anvende det, men lige nu ligner værktøjet en ualmindeligt skidt løsning.