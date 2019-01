Fyns Amts Avis mener: Landbruget mangler visioner og dygtighed

Læserbrev: Hans Jakob Clausen påberåber sig i sin klumme 22. februar 2019 igen og igen faglighed i spørgsmålet om sprøjtefri zoner omkring vandboringer.

Jeg kan kun konstatere, at de faglige fakta er, at sprøjtegifte trænger ned i vores grundvand og forgifter det. Konklusionen er, at anvendelsen af gifte og hormoner bør forbydes totalt i dansk landbrug. Det vil betyde rent og giftfrit grundvand til alle. Rene og giftfri afgrøder tillige. Det er der fremtiden ligger.

I øvrigt vil jeg gerne påpege, at dansk landbrug er på røven. Visionsløst og udygtigt har et helt erhverv overgivet sig til kemiske virksomheders produktkatalog og blindt hengivet sig til banker, der ikke interesserer sig for landbrug, men kun for egen vinding.

Mens verden udenfor i løbet af 15 år har fået en halv liter vand fra hanen på plastflaske jobbet op fra 0 til 10-20-30 kroner, får landbruget stadig det samme for en halv sød, det er der ikke meget fremtid i.

Og kom nu ikke med den der med de andre lande må godt sprøjte, og "den internationale udvikling betyder" og bla, bla, bla.

Nej, det, der er tilfældet, er, at landbrugets fælles dispositioner og valg har været præget af middelmådighed, fatal udygtighed og mangel på visioner for erhvervet.

Det er tid at skifte ud i toppen - den er visnet og må skæres ned, for at noget nyt kan blomstre. Og blomstre kan det kun fra grunden. Sørg for at den bliver giftfri, det er fremtiden og det eneste, der giver mening, hvad vi heldigvis kan se i mange spirende nicheproduktioner.