Fyns Amts Avis mener: Kompromis til gavn for både erhvervslivet og borgfreden

Nu tyder meget på, at det er lykkedes. At finde et kompromis, der kan gøre de fleste tilfredse med parkeringsløsningen i Frederiksgade og på Klosterplads. Der etableres en stribe nye parkeringspladser på et lejet stykke jord, og så får vi også en flok korttidsparkeringspladser i såvel Frederiksgade som på Ramsherred.

Prisen for kompromisset er et par hundrede tusind kroner.

200.000 kroner er nogenlunde nådigt sluppet. Alle kompromisser har nemlig en pris.

For pengene får vi både politisk borgfred og nok så vigtigt, så får vi også en parkeringsløsning, der sagtens kan vise sig som en ganske fornuftig erstatning for de parkeringspladser, der bliver nedlagt.

Forhåbentlig kan det også give de erhvervsdrivende på såvel Klosterplads som i Frederiksgade en sikkerhed for, at deres forretning ikke lider skade på grund af manglen på parkeringspladser.

Der kan dog også med stor sikkerhed opstå udfordringer for dem, når pladsen og gaden lægges om. Så snart et område laves om til en byggeplads - i større eller mindre grad - har det ofte negative konsekvenser for omsætningen. Forhåbentlig ikke mere end, at butikkerne kan beholde skindet på næsen, og når projektet så er nået i mål, er det naturligvis ønskværdigt, hvis der former sig en række plusser på bundlinjerne. Men at tro, at projektet kan gennemføres helt uden negative udfordringer, er formentlig naivt.

Det er vigtigt for det videre samarbejde i byrådet, at denne sag køres helt i mål. Der er tradition for, at parkeringsbeslutninger giver en del bølgeskvulp. Senest kan vi konstatere, at debatten om parkering på torvet er blusset op igen.

Derfor har det stor betydning, at det konkrete forslag til et kompromis får så bred og helhjertet opbakning som muligt. Ikke alle er med. Det fremgår allerede nu, at Enhedslisten ikke vil stemme for forslaget, men hvis de to store blokke i byrådet igen forenes, så er fundamentet for en holdbar løsning støbt.

Frederiksgadeforliget kan lade sig gøre, fordi de to største partier og mest dominerende parter i uenigheden om projektet har bøjet sig mod hinanden. Borgmester Bo Hansen (S) konstaterer selv, at konflikten har presset ham, men det er i bund og grund fint, at han er blevet presset. Han har jo lige fra begyndelsen af sin borgmesterperiode lagt stor vægt på, hvor vigtigt det er for ham, at der arbejdes hen over midten. Og kan det lykkes at indgå et forlig om noget så konfliktfyldt som parkering, kan man fristes til at konstatere, at så kan nærmest alt lade sig gøre politisk.

Uanset hvad om det så rent faktisk er tilfældet, så skal begge parter roses for at søge et kompromis og en løsning, hvor der bygges broer frem for skyttegrave. Også selv om forhandlingerne så ud til at være ved at køre af sporet en overgang.