Fyns Amts Avis mener: Fraværsamtaler er en balancegang

Det vil kræve sin chef at omsætte den nye fraværspolitik i Svendborg Kommune til praksis. Cheferne skal fremover kalde medarbejderne til samtale, hvis de i løbet af det seneste halve år har haft tre sygefraværsperioder. Overvågende og kontrollerende er to ord, man kan sætte på det ledelsesgreb. Det afhænger dog meget af chefen, der skal gennemføre samtalerne. For gennemføres de alene med det mål at sikre, at den pågældende medarbejder har det godt på sit arbejde og får færre sygedage, så er der intet galt i dette tiltag. Så er der reelt tale om god ledelse af medarbejderne.

Kan en chef med en samtale bidrage til, at en medarbejder får bedre trivsel og færre sygedage, vil det blive en gevinst for både den enkelte medarbejder og for den afdeling, vedkommende befinder sig i, fordi kollegaerne også vil kunne mærke, når der er færre arbejdsopgaver, der skal fordeles på grund af sygdom.

Men det er en balancegang. Lærerformand Lone Clemmensen har en pointe, når hun udtrykker bekymring for sine medlemmer. For er der mon nogle ledere, der er mindre gode til at administrere dette ledelsesværktøj, og er der nogen, som måler deres medarbejdere meget nøje ud fra fraværet eller stiller de forkerte - og nogle gange ulovlige spørgsmål - til samtalerne? Med det resultat, at medarbejderen bliver bange for at miste sit arbejde, hvorved den modsatte effekt opnås. Der skabes utryghed, og den slags har som regel den modsatte effekt på fraværsprocenten i hvert fald på langt sigt.

Forventningen til Svendborg Kommunes HR-chef Eva Hansen og hendes afdeling må være, at de klæder cheferne meget grundigt på, så de ikke begår den slags fejl i samtalerne. Kan de undgå det, kan den slags samtaler ligefrem gøre noget godt for de ansattes trivsel. Og for sygefraværet. Det er i hvert fald dokumenteret i flere andre kommuner i landet.

Lone Clemmensen har naturligvis ret i, at en influenza jo bare er en sygdom, man ikke altid kan vaccinere sig ud af. Men det er nok heller ikke den type sygdom, der for alvor er interessant i denne sammenhæng. Det handler i højere grad om mere alvorlige sygdomme. Og handler det blot om uheldige sammenfald med influenza, halsbetændelse og deslige, så er der jo god grund til at lægge kortene på bordet og få samtalen overstået i en fart.

Lærerformandens bekymring skal heller ikke bare slås hen som en gammeldags forståelse af, at chefer er sat i verden for at slå medarbejderne i hovedet. Cheferne skal gå grundigt forberedte ind til samtalerne og have en forståelse for, hvor meget de kan betyde for medarbejderne.

Og så skal blikket også rettes mod den forebyggende indsats. Bedst vil det være, hvis det slet ikke er nødvendigt at holde disse samtaler, fordi alle medarbejdere elsker deres arbejde og arbejdsplads hele tiden, og helbreddet aldrig gør knuder. Den slags findes selvfølgelig ikke, og den forebyggende indsats er mindst lige så vigtig som disse fraværsamtaler.