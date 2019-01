Skolechef i Svendborg Kommune Nanna Lohmann har forhåbentlig ret, når til Fyns Amts Avis siger, at Svendborgs skolevæsen fortsat har, hvad der skal til for at kunne levere fornuftig undervisning til eleverne i kommunens folkeskoler. Også efter sommerferien, hvor klasserne bliver pakket lidt tættere for at spare 16 millioner kroner på driften. Det betyder, at 36 mennesker skal vinke farvel til deres arbejde, fordi kommunen fattes penge.

Spareplaner er hverdagskost i Svendborg Kommune, og konsekvenserne af byrådets massive spareplan fra i fjor, bliver efterhånden for alvor håndgribelige.

Alle, der har prøvet at være en del af en sparerunde, ved, at den slags utrolig sjældent kan gennemføres, uden det kan mærkes. Nanna Lohmann konstaterer dog, at skolerne har et fornuftigt råderum, så der fortsat er plads til blandt andet ressourcetimer og tolærertimer. Det er vel betryggende, og mon ikke også det vil lykkes lærerne af gennemføre undervisningen på skolerne og på bedste vis få hældt lidt viden og måske ligefrem dannelse ind i hovederne på de unge mennesker.

Vi kan dog ikke komme bort fra, at der i snit bliver syv-otte procent mindre tid til hver elev i timerne, når der skrues op for elevtallet. Jovist, enhver leder vil anføre, at vi måske kan gøre nogle ting lidt smartere, lidt snedigere, og så kommer det næsten ikke til at kunne mærkes på undervisningen. Det har vi bare hørt utrolig mange gange tidligere, når pengene bliver færre. Og helt troværdigt lyder det stadig ikke.

Faktum er, at der er færre ressourcer at arbejde med, og risikoen for, at niveauet i undervisningen bliver en kende dårligere, er i høj grad til stede. Ikke fordi lærerne er modvillige, nej, det er fordi smørret bliver smurt tyndere ud. Så ja, undervisningen kan sikkert gennemføres på fornuftig vis, men vi skal nok ikke forvente, at lærerne kan brage gennem taget og levere undervisning i verdensklasse hver eneste dag eller bare noget, der minder om.

Det skal vi huske på, når vi ønsker os lidt mere af skolerne; en stærkere faglighed, et bedre bidrag til at gøre børnene til empatiske og dannede væsner, lidt mere tid til konfliktløsninger eller måske en helt fjerde ting.

Grundlæggende må det forventes, at lærerne gør alt, hvad de kan, når de udfører deres arbejde. Ligesom alle andre gør i dagligdagen. Nu skal de så i Svendborg i lighed med i mange andre kommuner lige løbe en smule stærkere - ikke fordi de hver især skal have flere timer; de skal bare lige uddanne syv-otte procent flere børn. Det er en ganske seriøs stigning i "produktionskravet".

Og nej, forventningen er sådan set ikke, at politikerne ruller den samlede spareplan på 100 millioner kroner tilbage. Det er ikke en mulighed. Vi må nok bare sande, at folkeskolen sættes under yderligere pres, og det får negative konsekvenser for børnene. Og lærerne.