Det er hjerteskærende læsning, Røde Kors i den forgangne uge leverede om børnene på Udrejsecenter Sjælsmark.

Det er her familier, der har fået afslag på deres asylansøgning, bor. Her er der blandt andet skole og daginstitution, men familierne kan for eksempel ikke selv sørge for mad, men må spise tre gange om dagen i den gamle kasernes cafeteria.

Og i Sjælsmark viser Røde Kors' undersøgelse, at de fleste børn er i markant mistrivsel. 61 procent af dem vil sandsynligvis kunne få stillet en psykiatrisk diagnose, hvis man lavede en egentlig psykologisk udredning. Yderligere 19 procent ville muligvis også lande med en diagnose, og blandt de 11-17-årige har halvdelen symptomer på posttraumatisk stress-syndrom.

Børnene er angste, har svigtende appetit og søvnproblemer. Og som om det ikke er slemt nok i sig selv, er konklusionen, at Sjælsmark gør det hele værre. Børnene i Sjælsmark har dobbelt så stor risiko for at have psykiske lidelser som flygtningebørn, der lige er kommet til landet, skriver Røde Kors.

Det er ikke ligefrem, fordi det er nyt. Helt tilbage i oktober 2017 sagde formanden for Børns Vilkår til Politiken, at det ikke er forsvarligt at have børn boende i længere tid i Sjælsmark. Folketingets ombudsmand konkluderede i december 2018, at børnene lever under svære forhold, og at det er "almindeligt indlysende", at man trives bedre i en almindelig hverdag end en præget af institutionsforhold.

Børnefamilier bør slet ikke bo i Udrejsecenter Sjælsmark, kun når en udrejse er nært forestående, lyder vurderingerne fra Røde Kors og Børns Vilkår, men sådan spiller det politiske flertal i Folketinget ikke.

Reaktionerne fra integrationsminister Inger Støjberg (V) og socialdemokraternes integrationsordfører, Mattias Tesfaye, på den seneste undersøgelse lyder nok på, at det er tragisk, men også at "forældrene har svigtet", og "de tager reelt deres børn som gidsler" med henvisning til forældre, der nægter at rejse hjem trods deres afviste asylansøgning.

Men sådan kan man ikke fraskrive sig ansvaret. Fordi man mener, at nogen holder børn gidsler, betyder det ikke, at det er okay, at vi andre også gør det. Børn er børn. De har hverken en stemme eller ansvar for og midler til at ændre deres situation. Og de her børn, de lider. Folketinget har redskaberne til at ændre det, men ikke et flertal med viljen til at gøre det. Uanset hvor stram en integrationspolitik, man måtte mene, der er brug for i Danmark, er løsningen på det politiske dilemma med afviste asylansøgere ikke at indkvartere børn et sted, hvor de traumatiseres yderligere.