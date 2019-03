Erling Bonnesen: Stadig mulighed for VUC Langeland

LÆSERDEBAT: Som oprindeligt aftalt er man i forligskredsen i øjeblikket samlet til møder hos undervisningsministeren og i gang med at lægge kriterierne for udmøntning af puljen på 60 mill. kroner, som forligspartierne afsatte til at understøtte HF/VUC-afdelinger, der er særligt udfordret. Steder som for eksempel på Langeland og Bornholm, vil derfor helt naturligt være i fokus, som områder hvor man er særligt udfordret.

Forligskredsen lægger kriterierne, og så bliver det op til de enkelte steder, som for eksempel VUC Fyn og Langeland at søge ind på tilskud fra puljen, når kriterierne om kort tid forventes at være endeligt på plads.

HF/VUC aktiviteterne skal naturligvis foregå på et fagligt holdbart grundlag. Det er alle vist enige om.

Samtidig er det vigtigt, at der så vidt muligt bevares et tilbud på Langeland af flere grunde, blandt andet afstande, det praktiske ved at have uddannelsesstedet forholdsvis tæt på samt det samfundsmæssige aspekt ved også at have en uddannelsesinstitution, som en del af de samlede aktiviteter på Langeland.

Husk derfor, at få søgt på puljen, når den åbner om kort tid.

Der er muligheder og håb for HF og VUC Langeland endnu.