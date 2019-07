Dyre færgebilletter: Ærø siger nej til gæster

Læserbrev: Ja, overskriften kan virke provokerende. Men der er alligevel et gran af sandhed i den.

Her midt i feriesæsonen kan det virke, som om at Ærø siger nej til at have besøgende! Og hvorfor det? Jo, af den simple grund, at det kommer til at koste en mindre formue, hvis vi vil besøge øen, hvis reklameslogan er "Alt er vand ved siden af Ærø". Og det er rigtigt.

En hurtigt tjek på Ærøfærgernes hjemmeside afslørede, at vi skulle betale 488 kroner for bil og 224 kroner pr person. Vi ville have været en tur til Ærø i vores sommerferie med et par venner. Pris 1384 kroner for en bil samt fire voksne. Selv om pengene sidder løst i ferien, så sad de heller ikke så løst. Så Ærø-turen blev droppet.

Og ja, jeg ved godt, at Jesper Bus kører gratis rundt på øen. Men vi ville gerne have bil med, så vi selv kunne bestemme turen.

Og ja, jeg ved også godt, at vi fra midt i august igen kan komme billigere til Ærø. Men det er ikke alle, der har den mulighed, hvis du kommer langvejs fra. Og hvis du vil kombinere en ferie på Sydfyn med et besøg på Ærø bliver det en dyr fornøjelse.

Derfor kunne det måske være en ide, at overveje en "En-dags-billet" i højsæsonen. Selv om argumentet fra færgeselskabets side vil være, at "der sagtens kan sælges billetter til den dyre højsæsons-pris". Og det forstår jeg godt. Men måske kunne der alligevel hentes nogle flere besøgende til Ærø i sommerferieperioden. Vi havde i hvert fald været blandt dem, hvis ikke vi skulle 1384 kroner for sejlturen. Selv om der er smukt gennem Det sydfynske øhav.