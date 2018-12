Det er blevet in at strikke, p? folkebiblioteket i F?borg er der en strikkecafe, her kan man f? hj¾lp hvis strikkepindene er blevet lidt "rustne". P? billedet ses fra venstre Tove Mitchell og Lone Toftegaard. xxxxxxFoto: Annelene Petersenxxxxxxxx=> ------- Bestillings Caption ------- =>Åbenbart er det igen blevet in at strikke. Denne hobby kan man få hjælp til i en nystartet strikkecafe på biblioteket.