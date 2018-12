Isen brydes foran D/S Ærø omkring år 1900. Når isen lukkede øhavet til og andre ruter indstillede sejladen, kunne man stadig møde den spinkle trædamper Ærø på sin vej fra Ærøskøbing til Svendborg. Sille Radoor Larsen, Ærø Museum, fortæller, at hemmeligheden bag var den jernbeslåede pram Moses, der fungerede som isbryder. En lang bom blev rigget ud for forskibet. Under bommen hang Moses med fire mænd, der hoppede op og ned, så isen blev brudt. Foto: Ærø Museum.