Debat:Trump må ikke ødelægge samarbejdet med USA

Læserbrev: Hvordan skal verdenssamfundet forstå USA's præsident Donald Trumps ageren på alle mulige og umulige udtalelser gennem tiden på den storpolitiske scene, som til tider har været hovedrystende?

Tag nu hans seneste anmodning om at købe Grønland, hvor statsminister Mette Frederiksen har kaldt det en absurd tankegang. Det har gjort Trump så vred, at han har aflyst sit besøg i Damark, en opførsel som ikke er en præsident værdig. Han fører sig frem som det forurettede barn i børnehaveklassen. Kunne han ikke bare under besøget have taget en drøftelse med Mette Frederiksen om ønsket at få tildelt et passende område på Grønland, inden andre magter, som Kina, kunne komme først til mølle for at opbygge en strategisk balance på området.

Uanset Trumps dårlige opførsel overfor Danmark, skal det ikke ødelægge samarbejdet som én af USA's allierede og Danmarks bidrag til fælles sikkerhedsprioriteter fremover.

Når præsident Trump langer ud efter Danmarks forsvarsbudget, er det ubegrundet set i lyset af, at hver dansker bidrager til den militære alliance med 6000 kroner. Det er vel ikke så ringe af et lille land som Danmark, set i det store perspektiv?