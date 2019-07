Debat:Argumenter for at bevare kraftvarmen

Læserbrev: Kære Gyvel Kallan

I dit læserbrev 28. maj her i avisen skriver du: "De ansattes begrundelse for at bevare deres arbejdsplads (Kraftvarmen) var muligheden for, at kunne holde deres traditionsrige julefrokost. Det er dybt uprofessionelt og nærmest latterligt, når vigtige miljøforbedringer og økonomi for mange fjernvarmeforbrugere er på spil'".

Artiklen, som var i FAA 20. maj, var mere en beskrivelse af Svendborg Kraftvarme som arbejdsplads, så jeg vil her prøve at komme med de ansattes begrundelse for at bevare deres arbejdsplads.

Miljø: En lukning af Svendborg Kraftvarme vil betyde, at affaldet skal fragtes til Odense i lastbiler eller et andet sted, for at blive brændt. En lastbil udleder meget CO2, og det er cirka 1000 tons, der skal flyttes hver uge. Vi brænder cirka 52.000 tons om året.

Fjernvarmen ønsker at installere en varmepumpe på 15 MW. En varmepumpe skal bruge el for at producere varme. Den el ønsker man skal komme fra fjernvarmens tre gas-motorer, men er man klar over, at bare én gasmotor udleder mere CO2 end hele Svendborg Kraftvarme? På en vinterdag bruger fjernvarmekunderne cirka 40 MW/h, så resten af varmen skal laves på olie/gas. Så alt i alt vil miljøet blive belastet meget mere ved en lukning af Svendborg Kraftvarme.

Økonomi: Konsulentfirmaet Cowi har lavet en rapport der siger, at Svendborg Kraftvarme er i god stand, og kan køre frem til år 2039. I 2024 er den gældfri, hvilket betyder, at de 17 millioner, som har været brugt på renter og afdrag, kommer ikke kun fjernvarmekunderne, men også Svendborgs affaldskunder til gode. Varmeforsyningsloven tillader ikke, at et kraftvarmeværk har overskud, så derfor skal pengene tilbage til fjernvarme-/affaldskunder.

Så også rent økonomisk vil det være en gevinst for fjernvarme-/affaldskunder, hvis Svendborg Kraftvarme forsætter til 2039. Vi har for øvrigt gennem alle årene lavet den billigste varme til fjernvarmekunderne.

Min personlige mening er, at det ikke drejer sig så meget om miljø/økonomi, men mere om, at der er en lille gruppe personer, der fra første spadestik har været modstander af Svendborg Kraftvarme.