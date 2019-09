Læserbrev: Inger Støjberg er rigtig kommet i vælten efter hun fjernede voksne mænd fra mindreårige piger i sagen om barnebrude. Regeringen og dens tre støttepartier vil nedsætte en kommission, der skal undersøge Støjberg i forhold til sagen om adskilte asyl-par. Efter min mening gjorde Støjberg det rigtige, ved at gribe ind og forhindre overgreb mod piger.

Vores naive journalister og politikere må snart forstå, at islam ikke er en religion, men en dominerende friheds-, demokrati-og kvindeundertrykkende bevægelse, hvis mål er, at alle i verden skal underkaste sig en profet, der i sin tid giftede sig med en ni-årig pige.

Selvfølgelig skal vi i Danmark ikke acceptere, at små piger ned til 10 års alderen tvinges til at sove med gamle mænd på vores asylcentre.

I Dansk Folkeparti er vi glade for, at Støjberg, sammen med os, står i gabet for Danmark og mener, at islam er gift for frihed og demokrati. Når man sætter sine fødder på dansk jord, så er det danske regler der gælder.

Vi skal ikke bøje af for islam og lade islamiske værdier undergrave vores trygge og frie samfund. Vi må sætte foden ned og sige fra hver gang, vi møder disse krav om tilpasning til islam.