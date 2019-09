Læserbrev: I lederen 24. august skrev chefredaktør Rikke Bekker "Det koster at ryge, drikke, spise eller sidde sig ihjel" - skrevet i relation til Ærø Kommunes rygepolitik for ansatte. Den fornuftige kommunalbestyrelse gennemførte deres forslag om rygeforbud, hvilket alle - også rygerne - kan være glade for.

Rygere forurener den fælles indåndingsluft, ikke hvis man spiser eller drikker, hvilket var grundlaget for, at cirka 20 personer startede Røgfrit Miljø i Svendborg i 1976. Efter 10 års hårdt arbejde var rygernes antal nedbragt fra 77 procent rygere til cirka 20 procent og røgfrie sygehuse, fly, tog, færger, busser, offentlig kontorer, forretninger og så videre.

I 80'erne kunne dr. med Tage Egsmose, som uddannede læger i Panuminstituttet og var med til at afskaffe tuberkulosen i Danmark, oplyse om nyere forskning, at den særdeles farlige nikotin omdannes i kroppen til det kræftfremkaldende stof kotinin, som udskilles via lever, nyre, blære, urinveje og tarme - altså lige de kræftformer som mange rygere dør af.

Det er en kendsgerning, men aldrig har de organisationer eller andre, der oplyser om tobaksrygning, fortalt, at nikotin, når det optages i kroppen, både kan give KOL, lungekræft og for eksempel leverkræft. Der er nu konstateret vejrtrækningsproblemer og dødsfald ved e-cigaretter, så de kan heller ikke accepteres i offentlige rum og må følge tobaksreglerne.