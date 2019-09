Læserbrev: Halal. Et brandvarmt emne der er no go i medierne og blandt politikerne. De fleste danskere støtter intetanende islam. En ideologi, der ligger meget fjernt fra dansk kultur. Halal er en milliardindustri. De fleste forbinder halal med kød og fjerkræ-slagtemetoden. Halal er tilladt. Haram er ikke tilladt.

Halal-certifiseringsafgiften går til Muslim World League (MWL). Styret af blandt andet Saudi Arabien, et sharialedet land. MWL støtter IS, bygger moskeer i vestlige lande og arbejder for sharia indført i vesten. En forfærdelig tanke.

EU bestemmer over Danmark. Der er ikke mærkningspligt for halalprodukter og det kommer der heller ikke. Money talks.

Sidste salgsdato er lovpligtig - men ikke halalmærket. Ganske grotesk. Vi tvinges til at støtte islam og dens terrorisme. Politikerne sidder tavse og ser til. Hvor længe skal vi finde os i det?