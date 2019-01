Debat om bredbånd: Klage over minister og styrelse

LÆSERDEBAT: Tak til den ansvarlige minister Lars Chr. Lilleholt for at møde op til debatteriet i Rudkøbing på Langeland, som var arrangeret af Fyns Amts Avis. Hos Skywire vil vi gerne klage over ministerens vildledning af deltagerne til mødet. Han oplyser, at det står dårligt til med bredbåndsudrulningen på Langeland. Det er tankevækkende, at man som ansvarlig minister på området kan have et så løst forhold til virkeligheden. Hvis ministeren baserer sine tal på de offentligt tilgængelige tal fra Energistyrelsen, er det selvfølgelig klart, at han ikke kan orientere den fremmødte offentlighed korrekt.

Hos Skywire vil vi derfor gerne klage over den ekstremt lange opdateringstid for de officielle tal. Når der på tjekditnet.dk benyttes tal tilbage fra sommeren 2017, så skal det selvfølgelig se skidt ud for offentligheden. Så mangler der jo bredbånd til højre og venstre i Danmark.

Det er tankevækkende, at Energistyrelsen har så travlt med at skulle hive tallene ud af os små udbydere, som ofte er énmandsvirksomheder, for at kunne jorde os med offentligt tilskud, når Energistyrelsen med mange ansatte ikke selv kan få en vis legemsgenstand ud af en anden, når det gælder den modsatte vej. Vi vil også gerne klage over, at der på http://tjekditnet.dk ikke står, hvornår tallene sidst er opdateret (og med store bogstaver), sådan at der "ikke" er noget, der kan misforstås, når ministeren og Energistyrelsen offentligt går ud og proklamerer, hvor dårligt det står til i Danmark. I øvrigt lever vi i en IT tid, så det burde ikke være raketvidenskab at lave det sådan, at udbyderne selv løbende kan opdatere tallene. Den kære Yoel Caspersen fra Kviknet.dk i Odense brugte for et par år siden én weekend til at lave en bedre version (https://www.version2.dk/blog/lad-os-hjaelpe-myndighederne-560973), så de milioner, I bruger på at udkonkurrere os små virksomheder, kunne i stedet passende bruges på at få lavet en bedre version af tjekditnet.dk i løbet af et par uger. En version, der viser korrekt opdaterede tal, så offentligheden ikke føres bag lyset. Det er i virkeligheden ikke så svært med mindre, at det er med vilje. Og så er det jo en helt anden snak. Kviknet har i øvrigt tjekditnet klonen liggende online endnu: https://tjekditnet.kviknet.dk