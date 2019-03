Læserbrev: Trist at DR slap programmet. Hos TV2 "straffes" vi med næsten 20 minutters kedelig reklame.

Værre er det, at dommerne er blevet taktiske ved den endelige finale, hvor de bedste sangere ofte stemmes ud, taktisk. Kun Blachman har tidligere sendt sin egen sanger ud. Det har vi ikke set i dette års X factor.

Synd for Oh Land og Ankerstjerne. De virker ellers ret dygtige, men de ser naturligvis helst, at deres egne vinder i programmet, og så kan X Factor aldrig blive 100 procent fair. Blachman er nok den, der trækker de fleste seere til skærmen.

Spændingen med X Factor kan sammenlignes med et børnekors første sangøvelse i tre-års-alderen.

Nu er jeg så heldig at have masser af programmer på mit tv, at jeg på næste fredag kun periferisk vil kikke på X Factor.