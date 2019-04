Debat: Vores vejkanter ligner et plastikmareridt

Læserbrev: For et par år siden skrev jeg til Vejdirektoratet for at høre, hvem der havde ansvaret for at renholde vejgrøften langs de danske motorveje. Svaret, jeg fik, var nedslående. Det var Vejdirektoratet, men de skulle spare.

Som pendler er det i den grad deprimerende at køre på motorvejene i år 2019. Det er et sørgeligt syn at se dåser, plastflasker, dækrester og plastik flagre i vinden og jeg undres i den grad over, hvem der er så uansvarlig og ubetænksom at efterlade sit affald i naturen.

Er det håndværkeren, der ikke får sikret sit affald på ladvognen? Er det lastbilchaufføren? Eller er det hr og fru Danmark, der ikke får sikret deres affald på vej til genbrugsstationen? Måske er det landmandens wrap-plastik, der hænger i buske og hegn langs motorvejen. I nogle tilfælde bærer affaldet præg af ligegyldighed, som når en halvliters tom flaske Mathilde kakao-mælk eller dåsebajer tilfældigt ligger overalt i grøften.

Uanset hvad så skal der en holdningsændring til hos alle, der kører på motorvejene; måske nogle gevaldige oplysningskampagner på både dansk/engelsk og så skal vi have Vejdirektoratet på banen igen. For som privatpersoner må vi jo ikke gå på motorvejen og samle affald. Vores vejnet er en skamplet og ligner snart de syd- og østeuropæiske vejnet, hvor grøftekanter bliver brugt som skraldespande.