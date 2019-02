Debat: Vores troværdighed har fået et knæk

Læserbrev: Landbruget har brudt et løfte om reduktion af kvælstofafstrømningen, som blev fremsat under forhandlinger om landbrugspakken. Gad vide hvad den menige landmand egentlig går og tænker?

Hvad har jeg egentligt lovet det øvrige samfund, og hvad er det, jeg ikke har leveret? Det tænker han formodentligt tidligt om morgenen, når han smutter i gummistøvlerne. Skal jeg nu igen til at dukke hovedet oppe i Brugsen, fordi det påviselige er konstateret; at erhvervet nok en gang har bidraget til danskernes foretrukne fordom, at landmænd over en kam er svindlere og bedragere, som ved enhver lejlighed tager røven på arbejderklassen og udelukkende tænker på personlig vinding og økonomisk gevinst.

Ærgerligt, nu var vi ellers lige ved at kravle op ad popularitetsskalaen. Tørken og de dårlige konjunkturer har bragt landbruget tilbage i offerrollen. Dybest set nok der erhvervet har det bedst.

Nu er der helt sikkert en lang række af mere eller mindre gode undskyldninger for, at tingene gik, som de gik. Mit budskab er troværdighed. Det er forudsætningen for, at politikkerne på Christiansborg vil ofre politisk kapital på landbruget,

Nej, der blev ikke etableret minivådområder i det omfang, der var planlagt. Der var ikke finansiering til aktiviteten. Vores dygtige rådgivere fandt hurtigt ud af, at det ikke var helt enkelt at finde egnede arealer. Ja, men for pokker, hvorfor sagde man så ikke det? Præmissen for udregningen er forkert, og vi kan på det grundlag ikke leve op til målsætningen. Det har vi vidst længe, og almindelig bondelogik siger, at det går jo nok.

I dagens Danmark er der ikke noget, der går nok. Ting går kun, hvis nogen får det til at gå. De, som skal få det her til at gå, og de, som skal varetage landmændenes interesser, ja, det er den organisation, landmænd er medlem af, og i denne sag er der udført utrolig dårligt politisk håndværk.

Nu bliver det desværre ikke blot en sag for landbruget, men i et valgår, hvor miljøspørgsmål bliver centrale i valgkampen, bliver det et klip i øret til dem, som egentlig er landbrugets venner på Christiansborg og i sidste ende udslagsgivende i forhold til, om vi i fremtiden skal leve med en blå eller en rød regering. Træls.