Debat: Vores dyr har omsider fået deres eget dyrepoliti

Læserbrev: Dyrevelfærd er DF-hjerteblod. I årevis har vi taget kampen for dyrepoliti. Politiet har en bandeenhed, en antiterrorenhed - og omsider nu også en dyrevelfærdsenhed. Og hvor har det dog været tiltrængt!

De senere år har vi oplevet alt for mange skrækkelige vanrøgtssager. I et land som Danmark skal det selvfølgelig være en prioritet, at dyrevelfærden er i top og at vi også kommer efter dem, der laver kriminalitet, som går ud over sagesløse dyr.

Enhederne kommer til at arbejde på tværs af landets politikredse og kommer til at holde øje med blandt andet handel, import og pasning af dyr. Specialenheder, der er et resultat af DFs krav i forbindelse med finanslovsaftalen for 2019.

I weekenden læste jeg en beretning i JP Aarhus fra den ene af de nye dyreværnsenheder, som er forankret i Nordjyllands Politi, der består af tre betjente, en jurist samt en sektionsleder. Enheden blev oprettet den 1. juli og allerede på dag to var der altså bud efter dyrepolitiet. Her skulle man ud til en gård, hvor der var blevet lukket for vand eller strøm, fordi landmanden ikke kunne betale. Noget, der altså ikke skulle gå ud over landmandens dyrehold.

Ildsjælene i dyreværnsenhederne har fået en basisuddannelse i at vurdere dyr og deres tilstand, men de vil altid have bistand fra en embedsdyrlæge, når der er en mistanke om, at noget er galt.

Dyrevelfærdsenhederne kan altså varetage både den efterforskningsbaserede indsats samt den mere præventive indsats. Det kommer til at give dyrevelfærden et markant løft. Jeg ser frem til at følge dyrepolitiets vigtige arbejde.