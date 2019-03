Debat: Vores børn er alles fremtid

Læserbrev: Endelig. Det har jeg ventet på i mange år. Et forældre og bedsteforældre-oprør, over de skandaløse forhold, der gives børn i danske daginstitutioner.

Lørdag den 6. april klokken 13 er der af forældre arrangeret landsdækkende demonstration for "minimumsnormeringer" i daginstitutioner.

Marts d.å. blev forslag om at drøfte minimumsnormeringer forkastet af S, DF, V, LA og K. Altså også af et af de store partier, som stiller med kandidat, der vil være børnenes minister. Det hænger ikke godt sammen. Det må ændres.

For fire år siden stillede Enhedslisten også forslag om minimumsnormeringer. Da udtalte Pia Olsen Dyhr, at "SF går ikke ind for krav om en minimumsnormering" (men ville stille krav om to milliarder kroner til området. Men glædeligt, at både SF og Radikale nu er enige i, at der skal være minimumsnormeringer).

Alternativet støtter også minimumsnormeringer. Norge har disse minimumsnormeringer: En voksen til tre vuggestuebørn og en voksen til seks børnehavebørn. Hvordan ser det så ud i Danmark: En voksen til 6,5 vuggestuebørn og 11,8 børnehavebørn til en voksen (2014-tal).

"Vi har tilført", siger (nogle) politikere ofte. Og det er også rigtigt. Men det skyldes, at flere børn indmeldes i daginstitution. I år 2000 var cirka 75 procent af alle 0-6 årige i daginstitution. I dag er tallet cirka fem procent højere. Og de "tilførte" penge er utilstrækkelige i forhold til de flere børn i dagtilbud. Og derfor er normeringerne blevet dårligere.

På 30 år er normeringerne blevet halveret. Det behøver ingen være cand.pæd. for at forstå er rigtig dårligt. For børnene, deres forældre og personalet.

For god ordens skyld: De beskrevne tal afspejler den faktiske tid voksne er sammen med børnene i daginstitutionerne. Altså minus: pauser, papirarbejde, ledelse og administration. Der var engang en statsminister, der spurgte: "Kunne vi ikke gøre det lidt bedre."

Til det er svaret: Jo! Du kan hjælpe ved at møde frem til demonstration den 6. april.