Debat: Virkelighedens normering

Læserbrev: Virkeligheder viser, at der er for få pædagoger sammen med børnene i Svendborg Kommunes daginstitutioner.

Siden Børne- og Ungeudvalgsmødet 14. august har der været stor diskussion i forhold til undersøgelsen af, hvorvidt vi i Svendborg Kommune opfylder kriterierne for minimumsnormeringer. Administrationen for dagtilbud har lavet en opgørelse over, hvordan normeringen er i dag. Der er beskrevet tre cases fra tre børnehuse. Her blev det tydeligt, at Svendborg er langt fra at leve op til minimumsnormeringen.

Som tillidsfolk på området mener vi, at undersøgelsen giver et godt bud på, hvad der skal til for at opnå minimumsnormering på området - nemlig ansættelse af 55 fuldtidspædagoger.

Vi har som tillidsmandsgruppe både i 2015 og i 2018 udarbejdet en undersøgelse af normeringen i praksis. Undersøgelsen blev sendt til hele byrådet i et forsøg på at delagtiggøre dem i, hvordan normeringen så ud i virkeligheden. Vores undersøgelse gav allerede på det tidspunkt samme billede som administrationens nye undersøgelse og cases.

De tidspunkter på dagen, hvor normering ser bedst ud, løser pædagogerne også mange andre opgaver, som betyder, at de er væk fra børnene. Det er opgaver som tværfaglige møder, forældresamtaler, sprog- og motorikscreeninger, sparring, vejledning af studerende samt meget andet.

Vi forventer, at politikerne i Svendborg Kommune vil tage undersøgelsens alvor til sig og derfor fremadrettet kæmpe for at børnene får bedre vilkår i daginstitutionerne.