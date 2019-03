Debat: Vil Lars Løkke Rasmussen lukke Svendborg Sygehus?

Læserbrev: I den forgangne weekend gav Lars Løkke det, som han selv kalder for "en garanti mod sygehuslukninger". Men med så mange andre løfter fra statsministeren, skal man huske at læse det med småt. For garantien mod sygehuslukninger gælder ifølge statsministeren kun for de 21 akutfunktioner, der er tilbage i Danmark.

I sin garanti glemmer statsministeren meget behændigt at nævne de 25 andre sygehuse, vi har rundt omkring i Danmark. Man kan kun undre sig over, hvorfor statsministerens garanti ikke gælder for Svendborg Sygehus.

Men en ting er sikkert: Med statsministerens og regeringens sundhedsreform bliver det i fremtiden op til en ny professionel bestyrelse i Aarhus at beslutte, om Svendborg Sygehus sammen med andre fynske sygehuse skal overleve eller ej. Den bestyrelse har ingen pligt til at holde liv i Svendborg eller andre fynske sygehuse, og der bliver ingen lokale fynske medlemmer af bestyrelsen til at tale vores sag.

Derfor er Lars Løkke og regeringens plan ikke bare en dårlig idé, det er også endnu en centralisering. Og netop derfor er der grund til at blive nervøs for Svendborg Sygehus' fremtid. Senest Lars Løkke præsenterede en reform af vores sygehuse forsvandt mange lokale sygehuse. Endnu flere står nu for skud. Og jeg kan ikke lade være med at blive nervøs, når Lars Løkke udsteder en garanti, der ikke indeholder Svendborg Sygehus.

Svendborg Sygehus fungerer allerede nu som specialsygehus inden for flere områder. Med Lars Løkkes nye garanti er det ikke længere sikkert, at det er sådan i fremtiden. Derfor ville det være på sin plads, hvis en repræsentant ville forklare, hvorfor Lars Løkkes nye "garanti mod sygehuslukninger" ikke gælder Svendborg Sygehus?