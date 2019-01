Debat: Vil I virkelig lukke VUC på Langeland, kære politikere?

Læserbrev: Åbent brev til bestyrelsen for HF & VUC Fyn

Vi undrer os. Kan det virkelig passe, at I vil lukke HF & VUC på Langeland for en besparelse på 1,5 mio. kr.? Hvis I mener det alvorligt, så hør lige her: Vi ved, hvor I kan finde pengene.

Fire af de 12 medlemmer i bestyrelsen er jo politikere: Ole Wej Petersen, borgmester på Ærø, folketingsmedlem Trine Bramsen, Svendborg (begge socialdemokrater), Michael Nielsen, Odense (konservativ) og Kristian Grønbæk Andersen, Odense (radikal og næstformand).

Ingen af jer, faktisk ingen i bestyrelsen, har modsat sig lukningen, så vidt vi kan læse i referaterne.

Trine Bramsen kaldte dog i TV2/Fyn den 15. december den planlagte lukning en katastrofe, hun varslede en redningspakke og sagde: "Jeg håber fortsat, at vi kan nå at redde VUC på Langeland."

Derfor må vi formode, at hun vil stemme imod lukningen, når bestyrelsen for HF & VUC Fyn mødes for at godkende budgettet for 2019 den 21. januar. En anden socialdemokrat, Bjørn Brandenborg, som er folketingskandidat, bor på Langeland og kæmper indædt for VUC, har bedt om foretræde for bestyrelsen den dag, og vi håber, det lykkes ham at sparke beslutningen til hjørne.

En del af miseren er, at Folketinget har vedtaget at oprette såkaldte FGU-uddannelser for de 18-25 årige i hele landet. FGU vil tage nogle af de elever, som i dag går på VUC, men Folketinget har (måske) taget højde for problemet. Der er nemlig afsat en pulje på 60 millioner kroner til at redde de VUC'er især i landdistrikter, der "trues" af FGU - blandt andet HF & VUC på Langeland.

Men desværre, Undervisningsministeriet vil tidligst fordele millionerne til april. Så er toget kørt for HF & VUC Langeland. Der skal handles nu.

Derfor, bestyrelse: Når I skal behandle budgettet den 21. januar, så udsæt beslutningen om at lukke afdelingen på Langeland. Prik i stedet til jeres kontakter i Folketinget med det enkle budskab: Se at få de 60 millioner kroner fordelt og sørg for, at 1,5 millioner kroner øremærkes til Langeland.

Vi i Alternativet Langeland vil opfordre vores folketingspolitikere til at kræve puljen udløst nu, mens tid er. Chancen kommer blandt andet, når undervisningsminister Merete Riisager den 29. januar skal i samråd i Folketinget om lukningen og svare på spørgsmål fra Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Hvis vi sammen kan redde afdelingen i skoleåret 2019/20, får ledelsen på HF & VUC Fyn ro i et år til at langtidssikre vores dyrebare uddannelsesinstitution - den eneste, vi har på Langeland over folkeskole-niveau.